Neuer Sponsor: Barni Ducati nutzt Chance der Krise

In der Box von Barni Racing sorgen Produkte von Meccanocar für Hygiene

Barni Racing hat seinen Sitz in der vom neuartigen Coronavirus schwer getroffenen Region Bergamo. Der Leitsatz «in jeder Krise steckt eine Chance» hat sich für das Ducati-Kundenteam bewahrheitet.

Barni-Boss Marco Barnabo wollte nicht untätig sein, als Covid-19 ganz Italien, vor allem aber die Region Bergamo, in den Lockdown zwang. Der Italiener öffnete seine Werkstatt und bot medizinischem Personal an, für Reparaturen und Wartungen ihrer motorisierten Zweiräder zu sorgen. So trug Barnabo wie viele andere einen Teil dazu bei, dass sich die Situation bessert und auch Motorsportaktivitäten wieder möglich werden.

Das Barni-Team war eines der ersten Superbike-Teams wieder an der Rennstrecke und testete mit Randy Krummenacher in Misano – Stammpilot Leon Camier konnte wegen der Einreisebeschränkungen nicht teilnehmen.



Um Infektionen zu vermeiden, war die Barni-Box umgestaltet: Arbeitsplätze wurden separiert, Teammitglieder trugen persönliche Schutzausrüstung und es gab diverse Desinfektionseinrichtungen.



Bei Erstellung seines Konzepts arbeitete Barnabo mit dem Werkstattausrüster Meccanocar zusammen. Mit 300 Mitarbeiter generiert das 1976 gegründete Unternehmen gut 30 Millionen Euro Umsatz.

Und die Kooperation geht weiter: Meccanocar steigt als technischer Sponsor bei Barni Racing ein und wird den Teams in Superbike-WM und der italienischen SBK-Serie begleiten.



«Unsere Zusammenarbeit unterstreicht den Wunsch eines Neustarts, dabei aber die Gesundheit und Sicherheit des gesamten Teams zu wahren – dafür sorgen unsere Spezialprodukte», sagte Meccaniocar-Chef Alberto Marsano. «Für uns bedeutet diese Partnerschaft die Rückkehr in die Welt der Motorräder, die wir und viele unserer Kunden immer mit Leidenschaft und Begeisterung verfolgen. Wir sind stolz den italienischen Geist des Barni Racing Teams gewählt zu haben. Wir teilen Ziele und Werte.»

Teamchef Marco Barnabo setzt auf eine langfristige Partnerschaft, die weit über die Corona-Pandemie hinausgehen.



«Die Partnerschaft mit Meccanocar ist derzeit von strategischer Bedeutung, aber ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit langfristig auch für die Entwicklung ihrer Produkte für Autos und Motorräder nützlich sein kann», betonte Barnabo. «Wir haben die Meccanocar-Produkte in Misano getestet und konnten dank dieser Ausrüstung in absoluter Sicherheit arbeiten.»