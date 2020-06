Misano: Johnny Rea (Kawasaki) reiste mit dem Bulli an

Auch wenn Europa die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus lockert, sind es immer noch besondere Zeiten. Statt mit dem Flugzeug reiste Kawasaki-Star Jonathan Rea mit seinem Transporter zum Misano-Test.

Die Superbike-WM 2020 geht wieder los! Bevor Anfang August in Jerez das zweiten Saisonmeeting stattfinden wird, stehen verschiedene Tests auf dem Programm. Den Anfang macht ein privater Test in Misano am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche, weiter geht es in der zweiten Juli-Woche in Barcelona statt.

Bei beiden Veranstaltungen ist das Kawasaki-Werksteam mit Jonathan Rea und Alex Lowes anwesend. Dass die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist, merkt man am Reiseverhalten des Rekordweltmeisters: Die gut 2400 km zwischen Belfast in Nordirdland und Misano in Italien legte Rea mit seinem VW-Transporter zurück.



«Wegen der Corona-Einschränkungen in Großbritannien kam ich mit meinem Transporter», bestätigte der Kawasaki-Star. «Ich bin hier mit meinen Bikes und meiner Trainingsausrüstung – mein halbes Leben steckt gerade in dem Bus.»



«Misano ist eine großartige Strecke, um wieder in Schwung zu kommen. Die Strecke hat von allem etwas zu bieten - schnelle Kurven, schnelle und langsame Richtungswechsel sowie einige Stop-and-Go-Kurven», sagte der Nordire vor seinem Ausritt mit seiner ZX-10RR seit Phillip Island Ende Februar. «Ich freue mich riesig, wieder auf das Fahrrad zu steigen - nicht nur wieder zu fahren, sondern auch das gesamte Team wiederzusehen. Das hat mir während des Lockdowns gefehlt. So lange wie jetzt saß ich wahrscheinlich vorher nie nicht auf meinem Bike.»

Im August und September finden in kurzer Folge fünf Rennwochenende in Spanien (Jerez, 2x Aragón, Barcelona) und Portugal (Portimão) statt. Es ist die heißeste Zeit des Jahres auf der iberischen Halbinsel.



«Wir werden zu Beginn der neu gestarteten Saison heiße Rennen in Spanien und Portugal haben. Es ist also perfekt, zu diesem Zeitpunkt nach Misano zu kommen, da das Wetter ähnlich sein sollte», hofft der 33-Jährige. «Es sollten großartige zwei Tage in Misano werden, denn in Australien gehörten wir zu den stärksten. Es ist großartig für das Team, uns trotz der globalen Situation für diesem Test zu treffen. Ich bin der Dorna und den Rennstrecken dankbar, dass sie den neuen Kalender für uns ausgearbeitet haben.»