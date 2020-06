Beach-Boy Scott Redding ist auf Betriebstemperatur

Ducatis Superbike-Ass Scott Redding zog bereits vor den Tests in Misano Adriatico am Strand eine besondere Show für die Fans ab. Begleitet wurde diese von Liebesschwüren.

In dieser Woche übt in Misano neben verschiedenen MotoGP-Teams und -Testteams auch das Ducati-Aruba-Superbike-Werksteam. Mit dabei ist natürlich auch BSB-Triumphator Scott Redding, der bei Ducati den Platz von Alvaro Bautista übernommen hat.



Redding wird am Mittwoch und Donnerstag auf dem «Marco Simoncelli World Circuit» mit seiner Werks-Panigale V4R gemeinsam mit einigen MotoGP-Piloten unterwegs sein. Für den großgewachsenen Engländer ist dies eine besondere Situation, würde er doch gerne die Superbike-WM gewinnen und dann in die MotoGP-Klasse zurückkehren. Die Vorfreude auf den Test war beim bunten Vogel aus Quedgeley unübersehbar.

Am Strand von Cattolica sorgte Redding für Unterhaltung bei vielen seiner Social-Media-Fans. Auf einem privaten Foto ist «Reddingpower» mit seiner Freundin Jacey Hayden in knapper Bekleidung und aufreizender Pose zu sehen. Zudem überhäuft der 27-Jährige seine Herzensdame mit Liebesschwüren. Diese ist mit der berühmten Hayden-Rennfahrerfamilie übrigens nicht verwandt.

Redding ist bereits seit einigen Tagen auf dem Festland, hat auch schon mit dem Motocross-Bike – einer Yamaha – und auf dem Rennrad trainiert. Eine Umrundung des Bodensees (209 Kilometer) schaffte er am Wochenende in 6:50 Stunden. Am Dienstag spulte er dann knapp 100 Kilometer mit mehr als 1600 Höhenmetern im hügeligen Hinterland der Riviera ab und rollte dabei auch durch Valentino Rossis Heimatort Tavullia.

Übrigens: Der für einen Motorrad-Profi einst sehr breitschultrige Redding wirkt im Oberkörper mittlerweile deutlich schmäler als noch in seiner MotoGP-Zeit. Auch der fünffache Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) ist bereits vorab mit seinem VW-Transporter mit seiner gesamten Familie von Nordirland nach Italien gereist und hat sich dort in einem Appartement mit Swimmingpool eingemietet.

SBK-Teilnehmer Misano-Test:

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Barni Ducati: Leon Camier

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes



SSP-Teilnehmer Misano-Test:



Bardahl Evan Bros: Andrea Locatelli

MV Agusta: Randy Krummenacher, Raffaele De Rosa, Federico Fuligni