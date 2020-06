Angst vor Quarantäne: Tom Sykes meidet seine Heimat

Bis zu fünf Tage testet das Superbike-Werksteam von BMW diese Woche auf dem Lausitzring. Ex-Weltmeister Tom Sykes schildert, weshalb er sich aus England abgeseilt hat und vorerst nicht nach Hause zurückkehrt.

Wegen der Covid-19-Seuche und daraus resultierenden Reisebeschränkungen entschied sich das in England stationierte BMW-Team für einen umfangreichen Test auf dem Lausitzring diese Woche, während die Ducati-Teams und das Kawasaki-Werksteam Mittwoch und Donnerstag in Misano testen.



«Wir haben das Glück, dass dieser Test zur perfekten Zeit kommt», erklärte Werksfahrer Tom Sykes. «Ich flog am 21. Juni nach Deutschland. An diesem Tag öffnete die Grenze in Spanien für Briten, am Tag davor jene in Deutschland. Ich musste lediglich im Flugzeug einen Zettel mit meiner medizinischen Geschichte ausfüllen, das war’s. Ich halte reisen für sicher, es ist aber trotzdem sehr seltsam.»

Bei der Rückkehr nach Großbritannien müssen die Bürger hingegen sofort in 14-tägige Quarantäne, sofern sie keinen aktuellen negativen Befund auf das SARS-CoV-2-Virus vorlegen können. Aus diesem Grund reist Sykes vom Lausitzring weiter nach München, wo er nächste Woche PR-Auftritte zu erledigen hat. Und von dort fliegt er direkt nach Barcelona, wo am 8./9. Juli getestet wird.

«Die Quarantänebestimmungen in Großbritannien sollen bald gelockert werden», sagte der 34-Jährige gegenüber SPEEDWEEK.com. «Das Risiko ist mir aber zu hoch, dass ich in Quarantäne muss, wenn ich nächste Woche zurückkomme. Deshalb bleibe ich erst in Deutschland und dann in Spanien und habe meine Trainingssachen mitgenommen. Unser Ziel ist, dass wir beim Barcelona-Test dabei sind, momentan sieht es so aus, als könnten wir das schaffen. Im Moment ist es für die britischen Teams schwierig mit den Reisebeschränkungen. Das ist wohl auch der Grund, weshalb das Yamaha-Werksteam diese Woche in Misano fehlt.»

Sykes und Teamkollege Eugene Laverty haben ein umfangreiches Entwicklungsprogramm für die S1000RR, der Lausitzring-Test geht von Montag bis Donnerstag – falls nötig sogar bis Freitag.

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben