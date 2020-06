Chaz Davies: «Wie eine Ente außerhalb des Wassers»

Mittwoch und Donnerstag testen sämtliche Ducati-Teams der Superbike-WM sowie das Kawasaki-Werksteam in Misano. Scott Redding und Chaz Davies durften sich schon am Dienstag eine Stunde warmfahren.

Beinahe vier Monate ist es her, seit am 1. März die Rennen auf Phillip Island über die Bühne gingen und Ducati-Werksfahrer Scott Redding bei seiner Superbike-Premiere mit drei dritten Plätzen brillierte. Während der Engländer damit WM-Zweiter ist, wenn es am ersten August-Wochenende in Jerez weitergeht, gelangen Teamkollege Chaz Davies nur die Ränge 8, 13 und 5, womit er den achten Gesamtrang belegt.



Diese Woche Dienstag bis Donnerstag hat Ducati den «Misano World Circuit Marco Simoncelli» gemietet, heute durften nur die MotoGP-Piloten auf die Strecke – und für eine Stunde die beiden Superbike-Werksfahrer.

«Es ist wirklich cool, wieder mit dem Team zu arbeiten und zurück auf dem Rennmotorrad zu sein», grinste Redding nach dem Shakedown. «Das hat mir gefehlt. Wir konnte nur ein paar Runden fahren, aber Hauptsache, es ging endlich wieder los. Wir haben einige neue Teile zum Testen. Um diese zu verstehen, brauche ich mehr Runden. Insgesamt fühle ich mich aber wohl auf dem Motorrad. Seltsam ist nur, dass alle in der Box Masken tragen.»



Davies ergänzte: «Alle sind glücklich, dass es weitergeht. Die ersten paar Runden waren etwas seltsam, ich fühlte mich wie eine Ente außerhalb des Wassers. Das lag aber auch daran, dass die Strecke frisch asphaltiert wurde und unsere Referenzwerte nicht mehr stimmen. Am Mittwoch werde ich versuchen am Motorrad zu arbeiten und meinen Speed wiederzufinden.»

SBK-Teilnehmer Misano-Test:

Aruba.it Ducati: Scott Redding, Chaz Davies

Barni Ducati: Leon Camier

Go Eleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Motocorsa Ducati: Leandro Mercado

Kawasaki: Jonathan Rea, Alex Lowes



SSP-Teilnehmer Misano-Test:



Bardahl Evan Bros: Andrea Locatelli

MV Agusta: Randy Krummenacher, Raffaele De Rosa, Federico Fuligni

Kalender Superbike- und Supersport-WM 2020:

28.2.–1.3. Phillip Island/AUS

31.7.–2.8. Jerez/Spanien

7.–9.8. Portimao/Portugal

28.–30.8. Aragon/Spanien

4.–6.9. Aragon/Spanien

18.–20.9. Barcelona/Spanien

2.–4.10. Magny-Cours/Frankreich

9.–11.10. San Juan/Argentinien*

6.–8.11. Misano/Italien*



*unbestätigt



Ohne Termin: Donington Park/GB, Assen/NL, Doha/Q



Gestrichen: Imola, Oschersleben