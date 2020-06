Misano: Davies unter Druck – Kunden-Ducati schneller

Bereits am Mittwoch stellte Michael Rinaldi seine Ducati V4R auf Platz 2. Dass der GoEleven-Pilot am Ende des Misano-Tests Dritter wurde, schmälert seine Leistung nicht – vor allem nicht im Vergleich mit Chaz Davies.

Für Michael Rinaldi war es bereits der zweite Superbike-Test in Misano. Im Mai sprang der 24-Jährige beim Ducati-Testteam ein, am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche zirkelte er sein Einsatzmotorrad vom Team GoEleven um die Piste. Seit GoEleven im Winter von Bitubo zu Öhlins wechselte, sind die Bikes nahezu identisch.

Nach Platz 2 am Mittwoch (nur Ducati-Werkspilot Scott Redding war schneller), beendete Rinaldi den zweitägigen Test am Donnerstag in 1.33,560 min als Dritter. Auf die Redding-Bestzeit büßte er 0,5 sec ein, auf Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) 0,354 sec.



Chaz Davies (5.) mit der zweiten Werks-Ducati brummte der aus Rimini stammende Italiener ordentliche 0,5 sec auf! Und man muss davon ausgehen, dass beide Rennreifen verwendet hatten. «In Anbetracht der Tatsache, dass unsere Zeit mit Rennreifen gefahren wurde, während die meisten meiner Gegner den Qualifiyer verwendeten, kann ich mit der geleisteten Arbeit zufrieden sein», unterstrich Rinaldi.

Damit meint Rinaldi unter anderem seinen Markenkollegen Redding!



«Am Ende der zwei Tage haben wir die beste Lösung gefunden und es ist uns auch gelungen, sehr schnell zu sein. In Rennkonfiguration waren wir Scott noch näher», relativiert der GoEleven-Pilot seinen Rückstand. «Vor dem nächsten Rennwochenende müssen wir an Detaillösungen für gebrauchte Reifen arbeiten. Hier hat sich das Bike in den zwei Tagen mit jeder Session verbessert. Durch die Änderungen habe ich mehr Selbstvertrauen bekommen und so konnte ich meinen Panigale fahren, wie ich wollte.»



Rinaldi absolviert 2020 seine zweite volle Saison in der Superbike-WM. In seinem Debütjahr 2018 fuhr er nur die Europarennen.

Zeiten Superbike-WM-Test Misano, Mittwoch:

1. Scott Redding (GB), Aruba.it Ducati, 1:33,957 min

2. Michael Rinaldi (I), Go Eleven Ducati, 1:34,043

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:34,381

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:34,745

5. Chaz Davies (GB), Aruba.it Ducati, 1:34,900

6. Leandro Mercado (RA), Motocorsa Ducati, 1:35,183

7. Leon Camier (GB), Barni Ducati, 1:35,773

8. Sylvain Barrier (F), Brixx Ducati, 1:37,000

Zeiten Superbike-WM-Test Misano, Donnerstag:

1. Scott Redding (GB), Aruba.it Ducati, 1:33,067 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:33,206

3. Michael Rinaldi (I), Go Eleven Ducati, 1:33,560

4. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:33,694

5. Chaz Davies (GB), Aruba.it Ducati, 1:34,053

6. Leandro Mercado (RA), Motocorsa Ducati, 1:34,859

7. Sylvain Barrier (F), Brixx Ducati, 1:36,752

8. Leon Camier (GB), Barni Ducati, 1:36,759

Zeiten Supersport-WM-Test Misano, Donnerstag:

1. Andrea Locatelli (I), Bardahl Evan Bros Yamaha, 1:37,664 min

2. Raffaele De Rosa (I), MV Agusta, 1:38,444

3. Randy Krummenacher (CH), MV Agusta, 1:38,813

4. Federico Fuligni (I), MV Agusta, 1:39,325