SBK-Test Barcelona, 11 Uhr: Scott Redding liegt vorne

Zweimal vier Stunden haben die Teams beim Barcelona-Test am Mittwoch und Donnerstag Zeit, um sich auf die Fortsetzung der Superbike-WM Anfang August in Jerez vorzubereiten.

Zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt am 1. März in Australien finden sich heute wieder größere Teile des SBK-Paddocks auf dem Circuit de Catalunya nahe Barcelona zusammen.



Für den Test haben sich bis auf die Privatiers Puccetti Kawasaki (Fores), Barni Ducati (Camier) und MIE Honda (Takahashi, Torres) alle Teams aus der Superbike-WM angemeldet. Go Eleven fehlt ebenfalls, deren Fahrer Michael Rinaldi bekommt aber vom Aruba-Werksteam eine Ducati V4R zum Testen.



Zusammen lediglich 15 Photographen und Journalisten wurden für den Test zugelassen, es gelten strengste Hygienevorschriften.

Für gewöhnlich lassen es die Piloten bei Testfahrten am Morgen eher gemütlich angehen, nicht so nach über vier Monaten Pause: Um Punkt 9 Uhr preschten beinahe alle auf die Strecke, bei 23 Grad Celsius hatten sie sofort sehr gute Bedingungen. Am nachmittag sollen es knapp 30 Grad im Schatten werden.



Die Piloten haben am Mittwoch und Donnerstag je zwei Sessions von 9 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung, um sich auf den Neustart der Weltmeisterschaft am ersten August-Wochenende in Jerez vorzubereiten.

Nach einer Stunde führte Ducati-Star Scott Redding die Zeitenliste mit 1:42,179 min an. Weil die Superbikes zum ersten Mal in Barcelona fahren, müssen die MotoGP-Rekorde als Vergleich herhalten.



Schnellste Rennrunde: Jorge Lorenzo, 2018, Ducati, 1:40,021min



Rundenrekord: Jorge Lorenzo, 2018, Ducati, 1:38,680 min



Erstaunlich, wie nahe die seriennahen Superbikes bereits jetzt an die millionenteuren Prototypen herankommen.

Um kurz vor 11 Uhr fuhr Redding in 1:41,985 min als Erster unter 1:42 min und führt damit 0,032 sec vor Weltmeister Jonathan Rea und WM-Leader Alex Lowes (beide Kawasaki).



Der WM-Zweite Toprak Razgatlioglu liegt mit der besten Yamaha auf Platz 4 (+0,939 sec), Tom Sykes mit der besten BMW auf Rang 6 (+1,046) und Honda-Pilot Leon Haslam ist Zehnter (+1,471).



Sandro Cortese aus dem Team Outdo Pedercini Kawasaki verliert als Neunter aktuell 1,440 sec.