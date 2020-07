Barcelona-Test, 13 Uhr: Crash von Haslam, Rea Spitze

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) hat die erste von vier Test-Sessions in Barcelona knapp als Schnellster beendet. BMW fährt auf Augenhöhe mit Yamaha, auch Honda ist stark.

Um kurz vor 11 Uhr fuhr Ducati-Star Scott Redding in 1:41,985 min als Erster unter 1:42 min. Um 11.30 Uhr wurde der Engländer von der Spitze verdrängt, als Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:41,910 minimal schneller fuhr.



An diesem Stand änderte sich bis 13 Uhr nichts, als die Piloten in die einstündige Mittagspause gingen. Am Nachmittag wird von 14 bis 18 Uhr gefahren, am Donnerstag zu den gleichen Zeiten.

In den Top-9 finden sich bis auf Leon Haslam alle Werksfahrer von Kawasaki, Ducati, Honda, Yamaha und BMW, auf Platz 10 folgt mit Loris Baz (Ten Kate Yamaha) der beste Privatier.



Honda-Werksfahrer Leon Haslam sorgte nach einem Sturz für eine längere Unterbrechung. Der Engländer blieb nach ersten Aussagen unverletzt, lässt sich derzeit aber von den Ärzten untersuchen. Von der Unfallstelle konnte er selbstständig weglaufen.

Augenfällig ist: Rea und Redding fahren in ihrer eigenen Liga, Lowes als Dritter verliert bereits 6/10 sec.



Sandro Cortese (Outdo Pedercini Kawasaki) landete mit 1,515 sec Rückstand auf Platz 11.

Zeiten Superbike-Test Barcelona, Mittwoch, 13 Uhr:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:41,910 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, 1:41,985 min

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:42,527

4. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:42,722

5. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:42,868

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:42,924

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:42,975

8. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:43,029

9. Tom Sykes (GB), BMW, 1:43,031

10. Loris Baz (F), Yamaha, 1:43,095

11. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:43,425

12. Leon Haslam (GB), Honda, 1:43,456

13. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:43,590

14. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:43,645

15. Leandro Mercado (RA), Ducati, 1:44,237

16. Sylvain Barrier (F), Ducati, 1:44,430

17. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:44,574