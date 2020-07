Bitter: Drei weitere Absagen im SBK-Kalender 2020

Es war absehbar, dass sich der im Mai vorgestellte Plan für die Superbike-WM 2020 nicht komplett umsetzen lassen würde. Vor wenigen Minuten wurde unter anderem das Traditionsmeeting in Assen endgültig abgesagt.

Wegen der Corona-Pandemie wurde der Kalender der Superbike-WM 2020 mehrfach umgebaut. Ende Mai veröffentlichte die Dorna als Veranstalter der seriennahen Weltmeisterschaft einen Kalender mit sieben bestätigten Terminen. Dazu wurde eine Reihe von Meetings aufgelistet, an deren Umsetzung gearbeitet wird.

Doch vor wenigen Minuten teilte die Dorna mit, dass drei Veranstaltungen nicht umsetzbar sind. Der Corona-Krise zum Opfern fallen ausgerechnet zwei Meetings mit den längsten Traditionen: In Donington Park fand 1988 das erste Rennen der heutigen Superbike-WM statt. Das Meeting Assen ist seit 1992 regelmäßiger Austragungsort. Ebenfalls abgesagt wurde das Wüstenrennen in Katar.



«Wir haben nichts unversucht gelassen, um eine Lösung zu finden – leider konnten wir keine finden», bedauert Dorna-Manager Gregorio Lavilla die Absagen. «Dies soll jedoch keinen Schatten auf die Meisterschaft werfen. Der Großteil der diesjährigen Meetings wird stattfinden, und die Pläne für eine vollständige Saison 2021 sind in vollem Gange.»

Es könnten nicht die letzten Absagen gewesen sein. Ob die Meetings in San Juan/Argentinien und Misano/Italien durchgeführt werden können, ist ungewiss. Vieles deutet darauf hin, dass das Saisonfinale in Magny-Cours/Frankreich stattfinden wird.



Kalender der Superbike-WM 2020:

28.2.–01.3. Philipp Island/Australien

31.7.–02.8. Jerez/Spanien

07.8.–09.8. Portimão/Portugal

28.8.–30.8. Aragón/Spanien

18.9.–20.9. Barcelona/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

06.11.–08.11. Misano/Italien