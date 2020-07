SBK-WM in Jerez mit 23 Motorrädern – fünf Piloten neu

In Jerez stehen mehr Motorräder in der Startaufstellung

Das Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2020 in Jerez ist trotz Corona-Krise gut gefüllt. Gleich fünf Piloten werden in der Startaufstellung stehen, die beim Saisonauftakt in Australien noch nicht dabei waren.

Nicht alle Superbike-Teams treten beim Meeting in Jerez am ersten August-Wochenende in derselben Besetzung wie beim Saisonauftakt auf Philipp Island auf.

MIE Honda trennte sich einvernehmlich von Jordi Torres und gibt dem jungen Italiener Lorenzo Gabellini eine Chance. Torres hat auch Verpflichtungen in der MotoE und der spanischen Superbike-Serie.



Und wie regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com bereits am 11. Juli erfuhren, gibt bei Barni Ducati Haudegen Marco Melandri (38) sein Superbike-Comeback. Der Vertrag mit Stammpilot Leon Camier wurde aufgelöst, weil der Engländer dauerverletzt ist.

Dazu steigen beim zweiten Saisonmeeting drei Teams neu in die Superbike-WM 2020 ein. Für Motocorsa Ducati tritt der Argentinier Leandro Mercado an, bei Brixx Performance sitzt mit Sylvain Barrier ein alter Bekannter auf der Ducati V4R.



Erstmals seit Katar 2018 ist auch Aprilia durch das Team Nuova M2 mit Christophe Ponsson wieder in der seriennahen Weltmeisterschaft vertreten.