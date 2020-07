Neustart: Superbike-WM aus Jerez live bei ServusTV

Fünf Monate nach dem Saisonauftakt in Australien feiert die Superbike-WM in Spanien ihr Comeback: ServusTV überträgt die Rennen aus Jerez am Samstag und am Sonntag live.

Der Start auf Phillip Island verlief vielversprechend, drei verschiedene Sieger brachten die ersten drei WM-Rennen für herstellerbasierte Motorräder hervor. Die Meisterschaft führt Alex Lowes an, neuer Kawasaki-Stallgefährte von Titelträger Jonathan Rea. Der Nordire nimmt im Gesamtklassement trotz seines australischen Superpole-Erfolgs vorläufig nur Platz 4 hinter Ducati-Rider Scott Redding und Yamaha-Racer Toprak Razgatlıoğlu ein.

Vorjahressieger Bautista und van der Mark

Im Vorjahr konnte der inzwischen von Ducati zu Honda gewechselte Álvaro Bautista das erste Haupt- sowie das Sprintrennen auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto für sich entscheiden, das zweite Hauptrennen auf der andalusischen Traditionsstrecke hatte Yamaha-Pilot Michael van der Mark gewonnen. Beide Fahrer schafften es im März in Australien nicht aufs Podest.

Feilen am Rennkalender

Vorläufig stehen acht weitere Rennwochenenden am provisorischen WM-Kalender. Während neben Jerez die Läufe in Portimão, Aragón (Double-Header), Barcelona und Magny-Cours ebenfalls fixiert wurden, will Rechteinhaber Dorna die Stationen in Argentinien und Misano noch bestätigen. Die geplanten Stopps in Donington, Assen und Katar mussten letzte Woche endgültig abgesagt werden.

Volles Live-Programm dank Stream

Für ServusTV berichten Kommentator Philipp Krummholz und Experte Stefan Nebel vom Wochenende in Jerez. Die Rennen sind am Samstag und am Sonntag jeweils live bei ServusTV zu sehen. Die geballte Action mit allen Rennen und allen Qualifyings in allen Klassen gibt es im Online-Stream unter servustv.com/superbike ebenfalls live.

«Pirelli Spanish Round» bei ServusTV

Samstag (1. August):

13:40 Uhr: Rennen 1 LIVE



Sonntag (2. August):

13:15 Uhr: Superpole-Race Re-Live

14:00 Uhr: Rennen 2 LIVE