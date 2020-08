Superbike-WM in Jerez: Am Sonntag vier Rennen live

Am Sonntag werden vier Rennen in Jerez gefahren

Ab 11 Uhr kämpfen die Piloten der Superbike-WM in Jerez im Superpole-Race wieder um WM-Punkte, insgesamt finden vier Rennen am Sonntag statt. Wo und wie man die Rennen live sehen kann.

Das Superbike-Meeting in Australien war für viele Beobachter eines der besten der vergangenen Jahre. Toprak Razgatlioglu gewann sein erstes Rennen mit Yamaha, Ducati-Ass Scott Redding führte sich mit drei Podestplätzen stark in der seriennahen Weltmeisterschaft ein und mit Kawasaki-Neuzugang Alex Lowes hat die Superbike-WM einen unerwarteten Führenden.

Den ersten Superbike-Lauf in Jerez am Samstag gewann Ducati-Ass Scott Redding, der damit auch die WM-Führung übernahm. Kann der ehemalige MotoGP-Pilot am Sonntag auch das Superpole-Race und das zweite Rennen für sich entscheiden?



Die Übertragung ins heimische Wohnzimmer im deutschen Sprachraum übernehmen weiterhin ServusTV und Eurosport.



Weiterhin gilt: Wer alle Session sehen möchte, muss an den PC wechseln und das Internet bemühen.

Für ServusTV berichten Kommentator Philipp Krummholz und Experte Stefan Nebel vom Jerez-Wochenende. Der österreichische TV-Sender bietet außerdem einen kostenlosen Internet-Stream, wo die wichtigsten Sessions live zu sehen sind.



Eurosport überträgt alle Live-Sendungen auf dem oftmals kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport 2.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2020 kostet 69,909 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993.

Superbike-WM 2020 in Jerez: Alle Live-Übertragungen im TV und Internet