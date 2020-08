Sieger Scott Redding (Ducati): Das Ende allen Leidens

Scott Redding hat in Jerez nicht nur sein erstes Rennen in der Superbike-WM gewonnen, der Ducati-Star führt auch zum ersten Mal seit 2013 wieder eine Weltmeisterschaft an.

2013 wurde Scott Redding hinter Pol Espargaro Vizeweltmeister in der Moto2-Klasse, anschließend fuhr er fünf Jahre in der MotoGP-WM. Nach der Saison 2018 fand er keinen Platz mehr in der Königsklasse und wechselte in die schwierige Britische Superbike-Meisterschaft – die er auf Anhieb gewann.



Als sich Alvaro Bautista im August 2019 entschied, für dieses Jahr zu Honda zu wechseln, beförderte Aruba Ducati Redding ins Werksteam.



Bereut hat das in Borgo Panigale seither niemand, auch wenn der Engländer herzerwärmend unangepasst und nicht politisch korrekt ist.

Seine ersten drei Superbike-WM-Läufe in Australien beendete er auf dritten Rängen und kam als WM-Zweiter nach Jerez. Mit seinem Sieg im ersten Hauptrennen übernahm Redding mit 64 Punkten die WM-Führung vor Alex Lowes (58); Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) rang er im Kampf um die Podestplätze sehenswert nieder.

«Meine erste Pole-Position und mein erster Sieg – und das bei diesen extremen Bedingungen, damit muss ich glücklich sein», grinste Redding bei seinem Treffen mit einer Handvoll zugelassener Journalisten auf dem Jerez-Circuit. «Ich glaubte, dass ich es schaffen kann, ich hatte aber Zweifel wegen des Wetters. Fuck, ist das heiß. Das ist nicht normal. Nach dem Ende allen Leidens habe ich aber gewonnen, was gut für mein Selbstvertrauen ist. Jetzt weiß ich, dass ich es auch bei solchen Bedingungen und unter hohem Druck schaffen kann.»

Bis zur 15. von 20 Runden führte Rea, dann presste sich Redding mit einem gewagten Blockpass am Weltmeister vorbei. «Wir alle wissen, dass es die Stärke von Johnny ist, gleich zu Beginn wegzufahren», erklärte Redding. «Ich lag hinter Toprak und wollte mich in keine Kämpfe mit ihm verwickeln lassen, weil uns Johnny sonst abgehauen wäre. Ich sah, dass er Toprak nicht wegfahren konnte, also blieb ich hinter ihm. Als er doch leicht davonzog, überholte ich Toprak in Kurve 1 hinein und er überholte mich außen herum auf der Bremse zurück. Ich dachte mir, verdammter Mist, was ist jetzt los? Ich hätte unmöglich später bremsen können. Aber ich musste an ihm vorbei, sonst wäre Johnny weg gewesen. Als ich an Toprak vorbei war, lag ich einige Runden hinter Johnny.»

Dann kam das rennentscheidende Manöver gegen Rea. «Ich war mit dem Vorderreifen am Limit», betonte Redding. «Als ich innen rein stach dachte ich mir, brems, brems, brems, brems. Aber es war unmöglich. Letztlich war das aber kein schmutziges Manöver, weil ich seine Linie nicht kreuzte. Es war das gleiche Manöver wie gegen Toprak und nicht einfach. Danach fühlte sich mein Vorderreifen augenblicklich Scheiße an. In Kurve 4 und 8 hatte ich Riesenrutscher, also verlangsamte ich etwas. Ich tat nur so viel, um ein bisschen vor den anderen zu bleiben. Sie litten genauso wie ich.»

Ergebnis Superbike-WM in Jerez, Lauf 1:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1 Scott Redding Ducati 33:58,961 min 2 Jonathan Rea Kawasaki + 1,147 sec 3 Toprak Razgatlioglu Yamaha + 2,252 4 Chaz Davies Ducati + 2,699 5 Loris Baz Yamaha + 3,301 6 Michael Rinaldi Ducati + 6,367 7 Alvaro Bautista Honda + 10,228 8 Marco Melandri Ducati + 18,713 9 Alex Lowes Kawasaki + 20,421 10 Leon Haslam Honda + 24,361 11 Garrett Gerloff Yamaha + 26,610 12 Christophe Ponsson Aprilia + 34,651 13 Xavi Fores Kawasaki + 34,709 14 Sandro Cortese Kawasaki + 38,138 15 Eugene Laverty BMW + 38,365 16 Sylvain Barrier Ducati + 49,601 17 Lorenzo Gabellini Honda + 52,357 18 Takumi Takahashi Honda + 53,802 NC Tom Sykes BMW nicht klassifiziert RT Maximilian Scheib Kawasaki Aufgabe RT Leandro Mercado Ducati Sturz RT Michael van der Mark Yamaha Defekt RT Federico Caricasulo Yamaha Sturz