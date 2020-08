Eugene Laverty (BMW) verlor in Jerez die Motivation

«Da ich außerhalb der Top-20 war, habe ich dann aufgehört», sagte BMW-Pilot Eugene Laverty am Sonntag nach einem desaströsen Superbike-WM-Wochenende in Jerez, welches er mit nur einem WM-Punkt beendete.

Das BMW-Werksteam kam beim Superbike-WM-Lauf in Jerez mit den beiden Fahrern Tom Sykes und Eugene Laverty bei keinem Rennen über den elften Platz hinaus. Obwohl die Mannschaft um Teamchef Shaun Muir selbstbewusst loslegte und die Erfahrungen der Testfahrten nutzen wollte, reichte es zu keinem Erfolgserlebnis. Eugene Laverty strandete am Samstag im ersten Lauf auf Platz 15, im Sprintrennen landete der Nordire außerhalb der Punkteränge.

Das zweite Hauptrennen am Sonntag setzte dem Wochenende die Krone auf. Der BMW-Pilot verlor nach einem Ausritt ins Kiesbett, zu Beginn des Rennens, die Motivation und gab auf. «Es war ein weiteres hartes Rennen. Aber mein Start war wirklich gut. Ich kämpfte aggressiv und konnte in den ersten Kurven einige Positionen wettmachen», erklärte Laverty. «Leider bin ich am Ende der ersten Runde in den Leerlauf geraten und bin von der Strecke abgekommen. Von diesem Zeitpunkt an war mein Rennen mehr oder weniger vorbei. Ich habe noch versucht, einige Runden zu fahren und nach vorn aufzuschließen. Aber da ich außerhalb der Top-20 war, habe ich dann aufgehört.»

«Jetzt konzentriere ich mich auf Portimão, das immer eines meiner Lieblingsrennen der Saison war. Dieses Jahr ist es noch spezieller, weil es mein erstes Heimrennen überhaupt ist. Denn mittlerweile wohne ich nur 15 Minuten von der Strecke entfernt. Ich gehe davon aus, dass die Bedingungen gut und sonnig sein werden, und ich hoffe auf starke Ergebnisse, da ich in der Vergangenheit mehrmals auf der Strecke von Portimão gewonnen habe. Also schauen wir, was wir am kommenden Wochenende erreichen können.»

In der Herstellerwertung ist BMW nach sechs Rennen mit 27 Punkten Letzter unter den fünf permanenten Herstellern. Laverty liegt auf Platz 17 in der Gesamtwertung. Der ehemalige MotoGP-Pilot sammelte in dieser Superbike-WM-Saison erst sechs Punkte.

Ergebnis Superbike-WM in Jerez, Lauf 2:

Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 33:51,855 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,082 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 5,472 4. Michael Rinaldi Ducati + 8,709 5. Alex Lowes Kawasaki + 10,772 6. Jonathan Rea Kawasaki + 12,501 7. Michael van der Mark Yamaha + 13,760 8. Alvaro Bautista Honda + 17,472 9. Marco Melandri Ducati + 19,938 10. Garrett Gerloff Yamaha + 21,375 11. Tom Sykes BMW + 23,555 12. Leon Haslam Honda + 28,209 13. Xavi Fores Kawasaki + 29,128 14. Sandro Cortese Kawasaki + 35,062 15. Leandro Mercado Ducati + 35,269 16. Federico Caricasulo Yamaha + 38,450 17. Loris Baz Yamaha + 44,444 18. Maximilian Scheib Kawasaki + 45,370 19. Lorenzo Gabellini Honda + 1:08,007 min RT Sylvain Barrier Ducati RT Christophe Ponsson Aprilia RT Eugene Laverty BMW RT Takumi Takahashi Honda