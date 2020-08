Jerez, Lauf 2: Ducatis erstes Doppel-Podium seit 2012

Der zweite Superbike-Lauf in Jerez war nicht nur wegen des Sieges von Scott Redding ein für Ducati wichtiges Ergebnis.

Ducati ist der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM. 360 Laufsiege fuhren Ducati-Piloten in der 1988 gegründeten Meisterschaft ein und sorgten für 14 Fahrer- und 17-Hersteller-Titel. Kein anderer Hersteller kommt auch nur annähernd an diese Erfolge heran.

Doch seit Carlos Checa 2011 wartet Ducati auf den nächsten Triumph in der seriennahen Weltmeisterschaft. Die Chancen stehen gut, dass die Durststrecke in diesem Jahr endet.



Denn mit dem Sieg im ersten Lauf in Jerez übernahm Scott Redding die Gesamtführung und baute sie mit einem zweiten Platz im Superpole-Race sowie einen weiteren Sieg im zweiten Lauf auf ordentliche 24 Punkte aus.

Und der Engländer ist nicht Ducatis einziges Aushängeschild: Chaz Davies brauste im zweiten Rennen als Zweiter zu seinem ersten Podest und sorgte für den ersten Doppelsieg der Italiener seit Assen 2012 (Sylvain Guintoli und Davide Giugliano).



«Seit dem letzten Doppelsieg ist viel Zeit vergangen und das macht uns besonders stolz», sagte Teamchef Stefano Cecconi. «Es war eine außergewöhnliche Leistung und Lohn für unsere harte Arbeit, vor allem nach einer so schwierigen Zeit für uns alle. Unsere Motorräder funktionierten prächtig und bewiesen die Qualität des Projekts.»



«Wir sind glücklich mit beiden Fahrern», betonte der Aruba-Boss. «Scott hat in den drei Rennen großartige Ergebnisse erzielt. Und Chaz war immer sehr engagiert und fuhr wieder auf das Podium.»

Die Saison 2019, als Álvaro Bautista die ersten elf Superbike-Rennen in Serie gewann, am Saisonende 16 Siege auf dem Konto hatte und trotzdem nur Vizeweltmeister wurde, hat Ducati demütig werden lassen.



«Wir müssen konzentriert bleiben», fordert Cecconi. «Wir müssen Rennen für Rennen arbeiten, ohne über die Meisterschaft nachzudenken.»



Das starke Ducati-Ergebnis machte Go Eleven-Pilot Michael Rinaldi perfekt, der als Vierter im zweiten Lauf die Independent-Wertung gewann.