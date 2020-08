Toprak Razgatlioglu (2./Yamaha): «Mehr war unmöglich»

Zweiter in der Superpole und zweiter im ersten Superbike-Lauf in Portimão. Für Yamaha-Ass Toprak Razgatlioglu geht das Ergebnis in Ordnung.

Es ist wahrlich keine Schande, gegen Jonathan Rea in Portimão eine Niederlage einzustecken. Der Kawasaki-Pilot gewann im ersten Rennen zum zehnten Mal auf der portugiesischen Berg- und Talbahn, zuvor hatte er seine siebte Pole-Position eingefahren.

Toprak Razgatlioglu kann sich zumindest damit rühmen, am Samstag erster Verfolger des Rekordweltmeister gewesen zu sein. Im ersten Lauf sah es sogar zuerst danach aus, als könne der Yamaha-Pilot den Speed des Nordiren mitgehen.



«Zu Beginn fühlte ich mich ziemlich gut. Ich folgte Johnny für drei oder vier Runden, aber dann machte er sich aus dem Staub. Ich hatte dann ordentliche Rutscher am Hinterrad und damit war es unmöglich, ihm weiter zu folgen», berichtete der talentierte Türke. «Ich konnte sehen, welch guten Grip er im Vergleich zu mir hatte. Ich versuchte, auf der Bremse etwas gut zu machen, aber das reichte nicht.»

Für den Rennsonntag steht für Razgatlioglu die maximale Punkteausbeute im Vordergrund.



«Mit dem ersten Rennen war ich zufrieden – wieder auf dem Podium und für Platz 2 gibt es gute Punkte», hielt der 23-Jährige aus Alanya fest. «Für die Rennen am Sonntag werden das Set-up anpassen, womit wir hoffentlich wieder gute Positionen und Punkte einfahren können. Wir werden sehen.»

Superbike-WM in Portimao, Ergebnis Lauf 1

Pos Fahrer/Land Fahrzeug Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:24,940 2 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 5,142 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 7,029 4 Alex Lowes (GB) Kawasaki + 9,851 5 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 10,705 6 Loris Baz (F) Yamaha + 12,226 7 Scott Redding (GB) Ducati + 12,485 8 Tom Sykes (GB) BMW + 12,829 9 Álvaro Bautista (E) Honda + 14,233 10 Eugene Laverty (IRL) BMW + 16,208 11 Chaz Davies (GB) Ducati + 22,477 12 Leon Haslam (GB) Honda + 22,581 13 Xavi Fores (E) Kawasaki + 23,535 14 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 23,577 15 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 30,728 16 Leandro Mercado (RA) Ducati + 39,137 17 Marco Melandri (I) Ducati + 49,020 18 Sylvain Barrier (F) Ducati + 55,510 19 Takumi Takahashi (J) Honda + 55,891 20 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:16,109 21 Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki + 1 Runde Sandro Cortese (D) Kawasaki Christophe Ponsson (L) Aprilia

WM-Stand nach Lauf 1 in Portimao