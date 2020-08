Stark: Nach Fehler raste Michael vd Mark auf Platz 3

Yamaha-Pilot Michael van der Mark war im ersten Lauf der Superbike-WM in Portimão nicht nur wegen Platz 3 auf dem Podium einer der auffälligsten Fahrer. Der Niederländer überzeugte mit Kampfgeist der besten Sorte.

Michael van der Mark konnte zwar nicht mit Laufsieger Jonathan Rea (Kawasaki) oder seinem Pata Yamaha-Teamkollegen und Zweitplatzierten Toprak Razgatlioglu mithalten, doch in der illustren Verfolgergruppe setzte sich der Supersport-Weltmeister von 2014 gekonnt in Szene.



Der Yamaha-Pilot lag bereits an dritter Stelle, als er in Runde 7 durch einen Fehler Plätze und Meter verlor und sich mühsam wieder nach vorne kämpfen musste. In Runde 10 ließ er die vor ihm liegenden Loris Baz (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) wie Anfänger aussehen, als er beide in einem Streich in einer Kurve überholte.

Anschließend fuhr van der Mark Rundenzeiten auf höchstem Niveau und holte sogar noch zu Razgatlioglu auf – zwei Sekunden fehlten am Ende.



«Ich kann glücklich sein, dass ich es am Ende aufs Podium geschafft habe», sagte van der Mark gegenüber SPEEDWEEK.com erleichtert. «Im dritten Training ist uns mit dem Bike ein schöner Fortschritt gelungen, im Rennen hatte ich dann aber unerwartet Probleme. Vor allem konnte ich nicht so spät bremsen wie meine direkten Gegner. Dann kam ich noch etwas von der Piste ab, behielt aber die Nerven und langsam bekam ich wieder das gute Gefühl wie am Vormittag. Nach und nach habe ich mich wieder nach vorne gekämpft. Es tut gut, wieder auf dem Podium zu stehen. Um gewinnen zu können, müssen wir aber weitere Fortschritt machen.»

Insgesamt bestätigte Yamaha im ersten Rennen den positiven Trend, denn neben den beiden Werkspiloten kämpfte auch Ten Kate-Ass Loris Baz zeitweise um das Podium.



«Wenn man sich die Ergebnisliste anschaut, dann hat Yamaha ausgezeichnet gearbeitet. Wir müssen nur noch etwas mehr Traktion und ein besseres Feedback von der Front finden – vor allem bei höheren Temperaturen. Das sind die wesentlichen Punkte», sagte van der Mark weiter. «Das Superpole-Race könnte interessant werden, weil es zu dieser Uhrzeit noch etwas kühler ist und die Piste mehr Grip hat. Wenn alles passt, können wir vielleicht um den Sieg kämpfen. Hoffentlich finden wir dann noch was, damit wir anschließend im zweiten Lauf wieder aufs Podium fahren können.»

Superbike-WM in Portimao, Ergebnis Lauf 1

Pos Fahrer/Land Fahrzeug Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:24,940 2 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 5,142 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 7,029 4 Alex Lowes (GB) Kawasaki + 9,851 5 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 10,705 6 Loris Baz (F) Yamaha + 12,226 7 Scott Redding (GB) Ducati + 12,485 8 Tom Sykes (GB) BMW + 12,829 9 Álvaro Bautista (E) Honda + 14,233 10 Eugene Laverty (IRL) BMW + 16,208 11 Chaz Davies (GB) Ducati + 22,477 12 Leon Haslam (GB) Honda + 22,581 13 Xavi Fores (E) Kawasaki + 23,535 14 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 23,577 15 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 30,728 16 Leandro Mercado (RA) Ducati + 39,137 17 Marco Melandri (I) Ducati + 49,020 18 Sylvain Barrier (F) Ducati + 55,510 19 Takumi Takahashi (J) Honda + 55,891 20 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:16,109 21 Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki + 1 Runde Sandro Cortese (D) Kawasaki Christophe Ponsson (L) Aprilia

WM-Stand nach Lauf 1 in Portimao