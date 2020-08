Loris Baz widmet ersten Podestplatz Sandro Cortese

Seit dem 1. Oktober 2016 hat das niederländische Ten-Kate-Team endlich wieder einen Podestplatz in der Superbike-WM zu feiern. Fahrer Loris Baz musste fast sechs Jahre auf so einen Erfolg warten.

Portimao 2020 wird für Ten Kate als besonderes Rennen in die Geschichte eingehen. Seit dem 1. Oktober 2016 hatten die Niederländer keinen Podestplatz mehr zu feiern, damals wurde Michael van der Mark auf Honda Zweiter im ersten Rennen in Magny-Cours.

Nach der Saison 2018 wurde Ten Kate nach fast 20-jähriger Zusammenarbeit mit Honda abserviert, im Juni 2019 kehrte die Truppe aus Nieuwleusen in die Superbike-WM zurück – mit neuem Partner Yamaha.



Viermal landete Loris Baz seither auf Platz 4, im Sprintrennen in Portimao gelang der langersehnte erste Podestplatz mit der R1. Der Franzose hat auf diesen Erfolg noch länger als sein Team gewartet, er stand zuletzt beim Saisonfinale 2014 in Katar in der Superbike-WM als Zweiter auf dem Podest, damals für das Kawasaki-Werksteam.

«Als Erstes möchte ich Sandro Cortese auf diesem Weg das Beste wünschen», sagte der zu Tränen gerührte Baz. «Es war erschreckend, ihn dort liegen zu sehen. Dieser Podestplatz ist für ihn und die Leute, die immer an mich geglaubt haben und mir diese Chance gaben. Es ist lange her – ich bin stolz darauf, was ich gemeinsam mit dem Ten-Kate-Team erreicht habe. Die letzten Rennen waren wir immer vorne dabei, ein kleines Bisschen hat aber gefehlt. Für heute haben wir viel an der Elektronik geändert, es war cool.»

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Superpole-Race

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 17:00,623 min 2 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 2,946 sec 3 Loris Baz (F) Yamaha + 4,748 4 Alex Lowes (GB) Kawasaki + 5,374 5 Scott Redding (GB) Ducati + 6,605 6 Tom Sykes (GB) BMW + 7,723 7 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 9,138 8 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 13,675 9 Leon Haslam (GB) Honda + 13,776 10 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 14,245 11 Álvaro Bautista (E) Honda + 14,318 12 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 17,399 13 Xavi Fores (E) Kawasaki + 19,224 14 Leandro Mercado (RA) Ducati + 21,240 15 Marco Melandri (I) Ducati + 33,300 16 Sylvain Barrier (F) Ducati + 35,714 17 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 36,394 18 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 39,361 19 Takumi Takahashi (J) Honda + 40,736 20 Eugene Laverty (IRL) BMW + 1 Runde

Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki



Chaz Davies (GB) Ducati



WM-Stand nach Superpole-Race in Portimão