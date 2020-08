Portimao im TV: Zweiter SBK-Lauf live bei ServusTV

Fans der Superbike-WM haben es beim Meeting in Portimao nicht leicht, denn bei den TV-Anstalten stehen andere Serien höher im Kurs. Den zweiten Lauf der Superbike-WM serviert ServusTV aber live.

Am Samstag gab ServusTV der MotoGP den Vorzug, am Sonntag reihen sich die Prototypen-Serie und Superbike-WM aber nathlos aneinander und der zweite Lauf der seriennahen Meisterschaft findet live und in HD den Weg ins heimische Wohnzimmer.



Der österreichische TV-Sender bietet zudem einen kostenlosen Internet-Stream an, wo auch das Superpole-Race sowie die Rennen der beiden Supersport-Klassen am Sonntag live zu sehen sind.

Eurosport widmet sich dagegen ausgiebig anderen Sportarten. Mit etwas Verzögerung wird auf dem mitunter kostenpflichtigen Spartenkanal Eurosport 2 eine Zusammenfassung vom SBK-Rennen gezeigt.

Der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM 2020 kostet 69,909 Euro. Dafür erhält man nicht nur den Zugriff auf das werbefreie Live-Streaming an den Rennwochenenden, sondern auch auf Interviews, das Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006 sowie auf Saisonrückblicke ab 1993. Außerdem die freien Trainings der Superbike-Kategorie am Freitag.

Das TV-Programm der Superbike-WM 2020 in Portimao