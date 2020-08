Portimão, SP-Race: Erstes Ten-Kate-Podium mit Yamaha

Während Lauf-1-Sieger Jonathan Rea beim Superbike-Meeting in Portimão auch das Superpole-Race dominierte, sorgte Loris Baz für das erste Podium für Ten Kate mit Yamaha.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.

Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt. Bis auf Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati) wählten alle Superbike-Piloten diesen Spezialreifen.



Aus der ersten Startreihe starteten Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki). WM-Leader Scott Redding (Ducati) patzte in der Superpole und ging nur als Achter in Reihe 3 ins Rennen. Nicht mehr dabei ist Sandro Cortese (Kawasaki), der im ersten Lauf am Samstag schwer stürzte.

Wie schon im ersten Lauf setzten sich Rea und Razgatlioglu schnell vom Rest des Feldes ab, ab Runde 3 konnte auch der Yamaha-Pilot den Speed des Rekordweltmeisters nicht mehr folgen. Der Kawasaki-Star gewann letztendlich souverän vor Razgatlioglu und Loris Baz (Ten Kate Yamaha), der zum ersten Mal in dieser Saison aufs Podium fuhr.



Als bester Ducati-Pilot kam Scott Redding als Fünfter ins Ziel, unmittelbar vor der besten BMW von Tom Sykes (6.). Für Honda holte Leon Haslam als Neunter das beste Finish.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Razgatlioglu, Lowes, Sykes und Baz. Redding auf Platz 8, Haslam auf 10.

Runde 1: Rea und Razgatlioglu 1,3 sec vor Baz, Sykes und Lowes. Redding vor auf fünf. Haslam auf Platz 8.

Runde 2: Rea setzt sich mit schnellster Rennrunde in 1:41,371 leicht von Razgatlioglu ab. Baz schon 1,6 sec zurück, dann Sykes und Lowes. Sturz Davies und Laverty.

Runde 3: Rea 0,5 sec vor Razgatlioglu. Lowes (4.) und Redding (5.) vorbei an Sykes (6.).

Runde 4: Redding, Sykes und van der Mark kämpfen um Platz 5.

Runde 5: Rea um 1,3 sec vorne, dann Razgatlioglu, Baz und Lowes.

Runde 6: Die Top-9 fahren relativ einsam auf ihren Positionen.

Runde 7: Rea weiter der schnellste Mann auf der Strecke – 1,9 sec vor Ratgatlioglu und 4 sec vor Baz.

Runde 8: Rinaldi holt zu Haslam auf.

Runde 9: Die Top-5 sind durch. Um Platz 6 kämpfen Sykes und van der Mark, um Platz 8 Haslam und Rinaldi.

Letzte Runde: Rea gewinnt 2,9 sec vor Ratgatlioglu. 3. Baz, 4. Lowes, 5. Redding, 6. Sykes, 7. van der Mark, 8. Rinaldi, 9. Haslam.

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Superpole-Race

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 17:00,623 min 2 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 2,946 sec 3 Loris Baz (F) Yamaha + 4,748 4 Alex Lowes (GB) Kawasaki + 5,374 5 Scott Redding (GB) Ducati + 6,605 6 Tom Sykes (GB) BMW + 7,723 7 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 9,138 8 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 13,675 9 Leon Haslam (GB) Honda + 13,776 10 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 14,245 11 Álvaro Bautista (E) Honda + 14,318 12 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 17,399 13 Xavi Fores (E) Kawasaki + 19,224 14 Leandro Mercado (RA) Ducati + 21,240 15 Marco Melandri (I) Ducati + 33,300 16 Sylvain Barrier (F) Ducati + 35,714 17 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 36,394 18 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 39,361 19 Takumi Takahashi (J) Honda + 40,736 20 Eugene Laverty (IRL) BMW + 1 Runde

Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki



Chaz Davies (GB) Ducati



WM-Stand nach Superpole-Race in Portimão