Toprak Razgatlioglu (Sturz): «Das war echt schlecht»

Der Sturz im zweiten Superbike-Lauf in Portimão ist für Toprak Razgatlioglu ein herber Dämpfer. Der Yamaha-Pilot tröstet sich mit Platz 8 und einem Podium im Superpole-Race.

Toprak Razgatlioglu war bei Meeting der Superbike-WM 2020 in Portimão der Einzige, der Dreifach-Sieger Jonathan Rea zumindest zeitweise folgen konnte. Als Zweiter der Superpole, im ersten Lauf und im Superpole-Race war der Yamaha-Pilot immer ‹best of the rest›. Ein Ausrutscher im zweiten Superbike-Lauf auf Position drei liegend unterbrach diese Serie.



«Das war heute gut und schlecht. Im Superpole-Race fuhr ich wieder aufs Podest und holte wichtige Punkte. Ins zweite Rennen startete ich dann ziemlich gut, bekam aber schnell Probleme mit dem Vorderreifen. In Kurve 5 hatte ich dann einen harmlosen Sturz.»

Glück für Razgatlioglu: Seine Yamaha R1 wurde nicht beschädigt und er konnte das Rennen fortsetzen. Aber er büßte elf Positionen und 16 Sekunden ein. Mit schnellen Rundenzeiten schnappte er sich einen Gegner nach den anderen.



«Ich habe mich wieder aufgerappelt, um noch eine halbwegs gute Position zu erreichen», sagt der 24-Jährige über seine Motivation. «Ich bin Achter geworden, was für die Meisterschaft noch wichtig sein kann. Insgesamt muss ich sagen, dass der zweite Lauf wirklich schlecht war – ich hätte wieder ums Podium kämpfen können.»

Mit 103 Punkten liegt Razgatlioglu nach Portimão als WM-Dritter 33 Zähler hinter Leader Jonathan Rea (Kawasaki). Der junge Türke schrieb aber bereits zwei Nuller (Sturz in Lauf 2 auf Phillip Island und Defekt im Superpole-Race in Jerez).

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:36,949 min 2 Scott Redding (GB) Ducati + 4,360 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 4,453 4 Chaz Davies (GB) Ducati + 8,363 5 Álvaro Bautista (E) Honda + 10,336 6 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 12,566 7 Tom Sykes (GB) BMW + 14,565 8 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 26,231 9 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 28,103 10 Leandro Mercado (RA) Ducati + 32,926 11 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 33,229 12 Eugene Laverty (IRL) BMW + 46,555 13 Leon Haslam (GB) Honda + 46,573 14 Marco Melandri (I) Ducati + 49,902 15 Sylvain Barrier (F) Ducati + 52,293 16 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 1:05,643 min 17 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:06,784 18 Takumi Takahashi (J) Honda + 1:14,503 Xavi Fores (E) Kawasaki Alex Lowes (GB) Kawasaki Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki Loris Baz (F) Yamaha

