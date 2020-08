WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki): «Das war einfach»

Jonathan Rea ist der erste Superbike-Pilot in dieser Saison, der an einem Rennwochenende alle drei Rennen für sich entscheiden konnte. Was der Kawasaki-Star und neuer WM-Leader über das Meeting in Portimão sagt.

Portimão und Jonathan Rea ist eine Erfolgsgeschichte. 2015, 2017, 2018 und 2020 gewann der Kawasaki-Pilot alle Superbike-Rennen, an diesem Wochenende holte er sich außerdem die Superpole und fuhr die schnellsten Rennrunden.



Übrigens: Elf Siege fuhr der Rekordweltmeister auf der portugiesischen Piste ein, so viele wie auf keiner anderen Rennstrecke.

Der Dreifach-Triumph war die perfekte Antwort auf das Desaster in Jerez als der Nordire im zweiten Lauf mit Platz 6 sein bisher schlechtestes Finish mit Kawasaki erreichte.



«Es ist schon irgendwie seltsam. Vor einer Woche in Jerez wurde ich Sechster und holte 100 Prozent aus mir und dem Motorrad heraus, um das zu erreichen», wunderte sich Rea selbst. «In Portimão konnte ich dagegen fahren wie ich wollte und leicht einen Vorsprung herausfahren. Als Fahrer fühlt sich das großartig an.»



«Drei Siege, die Pole und schnellste Rennrunde – ein perfektes Wochenende. Ich denke es sind aber nicht die Ergebnisse an sich, sondern die Art und Weise, wie wir sie erreicht haben. Ich habe mein Bike einfach nur genießen können», betonte Rea im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir wussten natürlich, dass uns Portimão liegt. Aber wir war das einzige Team, das im Winter nicht hier getestet hat. Deshalb habe ich ein schwieriges Rennwochenende erwartet, denn vor einem Jahr kam Álvaro als Rookie hierher und besiegte mich im zweiten Rennen.»

Der Familienvater glaubte am Freitag noch nicht, dass er beim Meeting in Portugal am Ende alles gewinnen würde – sogar zum ersten Mal in dieser Saison die WM-Führung.



«Im FP1 bin ich saumäßig gefahren. Ich habe dann aber bemerkt, dass ich, anders als meine Gegner, nach zehn Runden immer noch konstante Zeiten fahren kann. Das machte mir für die Rennen Mut», schilderte Rea. «Ich kam mit 24 Punkten Rückstand auf Scott nach Portimão und habe jetzt vier Punkte Vorsprung. Ich habe also 28 Punkte mehr geholt als er. Das kann man zu recht als gutes Wochenende für uns bezeichnen. Solche Situationen habe ich mittlerweile erlebt und kann damit umgehen.»

Superbike-WM in Portimão, Ergebnis Lauf 2

Pos Fahrer/Nation Motorrad Zeit/Diff 1 Jonathan Rea (GB) Kawasaki 34:36,949 min 2 Scott Redding (GB) Ducati + 4,360 sec 3 Michael van der Mark (NL) Yamaha + 4,453 4 Chaz Davies (GB) Ducati + 8,363 5 Álvaro Bautista (E) Honda + 10,336 6 Michael Ruben Rinaldi (I) Ducati + 12,566 7 Tom Sykes (GB) BMW + 14,565 8 Toprak Razgatlioglu (TR) Yamaha + 26,231 9 Federico Caricasulo (I) Yamaha + 28,103 10 Leandro Mercado (RA) Ducati + 32,926 11 Garrett Gerloff (USA) Yamaha + 33,229 12 Eugene Laverty (IRL) BMW + 46,555 13 Leon Haslam (GB) Honda + 46,573 14 Marco Melandri (I) Ducati + 49,902 15 Sylvain Barrier (F) Ducati + 52,293 16 Christophe Ponsson (L) Aprilia + 1:05,643 min 17 Lorenzo Gabellini (I) Honda + 1:06,784 18 Takumi Takahashi (J) Honda + 1:14,503 Xavi Fores (E) Kawasaki Alex Lowes (GB) Kawasaki Maximilian Scheib (RCH) Kawasaki Loris Baz (F) Yamaha

Superbike-WM Stand nach in Portimão