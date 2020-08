Chaz Davies (Ducati): «Suchen den nächsten Schritt»

Vier der fünf Werksteams der Superbike-WM testeten am Donnerstag und Freitag in Aragon. Das Aruba-Ducati-Team erzielte mit Blick auf die beiden folgenden Rennen auf dieser Piste wichtige Fortschritte.

Scott Redding schlug als Rookie wie eine Granate in der Superbike-Weltmeisterschaft ein. Der Ducati-Werksfahrer stand bereits bei sieben Rennen auf dem Podium und gewann zwei Rennen in Jerez. In der Gesamtwertung liegt er nur vier Punkte hinter Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki). Gemeinsam mit Teamkollege Chaz Davies erlebte das Ducati-Team einen erfolgreichen Test im Motorland Aragon am Donnerstag und Freitag.

Davies, der 2020 erst bei einem Rennen auf dem Podium landete, hatte eine großes Testprogramm zu erledigen. Der Waliser, der in Aragon schon sieben Rennen gewinnen konnte, kämpfte am Freitag allerdings mit gemischten Gefühlen. «Nach den Rennen in Jerez und Portimao war dieser Test eine gute Chance einige Dinge auszuprobieren, über die wir schon nachgedacht hatten. Es gab viel Positives, aber wir erhielten auch durchwachsene Ergebnisse. Verbesserungen in einigen Bereichen brachten gleichzeitig Probleme mit sich, die wir vorher nicht hatten», sagte der Ducati-Pilot.

Der WM-Sechste verlor am Freitag 0,7 Sekunden auf Spitzenreiter Alex Lowes (Kawasaki), dennoch verbesserte er seine Zeit vom Vortag. «Wir müssen verstehen, wie wir die positiven Entwicklungen fortführen können und die schlechten Erfahrungen minimieren können. Das Team und ich, wir müssen in den nächsten Wochen die Daten analysieren, damit wir beim Rennen auf dieser Strecke konkurrenzfähig sind», berichtete Davies und fügte an: «Wir suchen den nächsten Schritt.»

Redding hatte beim letzten Event in Portugal mit seiner Ducati zu kämpfen und erreichte nur einen Podestrang. Den Test nutze er für eine Analyse der zweiten Rennhälfte. «Wir konnten uns im Vergleich zum Donnerstag verbessern», sagte der ehemalige MotoGP-Pilot. «Der Fokus lag am Freitag erneut auf den gebrauchten Reifen. Wir fuhren ausschließlich mit Rennreifen und über mehrere Runden, um zu sehen wie sich das Bike verhält. Am Ende war es bei den sehr warmen Bedingungen sehr gut und ich fühlte mich stark.»

«Einige haben einen Qualifyer verwendet, aber wir haben uns bei diesem Test nicht damit beschäftigt. Der Tag wurde vom Regen unterbrochen, doch wir konnten bereits vorher einige Fortschritte machen. Nach drei anstrengenden Wochen, freue ich mich jetzt auf eine kleine Auszeit», gab der Engländer nach Platz 5 am Freitag zu.

Zeiten Aragon-Test, Freitag:

1. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:49,807 min

2. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,286 sec

3. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,389

4. Leon Haslam (GB), Honda, +0,442

5. Scott Redding (GB), Ducati, +0,528

6. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,702

7. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +1,066

8. Roman Ramos (E), Kawasaki, +1,703

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,865

10. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,777

Zeiten Aragon-Test, Donnerstag:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:50,466 min

2. Leon Haslam (GB), Honda, +0,375 sec

3. Scott Redding (GB), Ducati, +0,426

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,487

5. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,670

6. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,672

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,778

8. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,826

9. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,374

10. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,603

11. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,609

12. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +3,678 (SSP)