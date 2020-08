Jonas Folger (27): «Ziel ist die Superbike-WM 2021»

Der Wildcard-Einsatz beim Meeting in Barcelona soll Jonas Folger den Weg in die Superbike-WM ebnen. Der ehemalige MotoGP-Pilot über seine Erwartung, Sandro Cortese und seine Ziele für 2021.

Das IDM-Team Bonovo action by MGM von Jonas Folger zieht in Betracht, mit dem ehemaligen MotoGP-Piloten in die Superbike-Weltmeisterschaft aufzusteigen. Mit bravourösen Leistungen in der IDM könnte der Bayer auch die Yamaha-Kundenteams GRT und Ten Kate auf sich aufmerksam machen – mit einem Doppelsieg beim Auftakt der internationalen Deutschen Meisterschaft in Assen ist dem 27-Jährigen das bereits gelungen.



Wie SPEEDWEEK.com-Leser bereits seit Juni wissen, plant Folger einen Gaststart in Barcelona, der mittlerweile bestätigt ist.

Der Mühldorfer sprach mit der offiziellen Website der Superbike-WM über sein bevorstehendes Debüt in der seriennahen Weltmeisterschaft.

Jonas , wie fühlst du dich angesichts deiner Wildcard in der Superbike-WM?

Ich freue mich sehr über mein Debüt in der Superbike-WM. Es ist eine sehr interessante Serie und ich fahre sehr gerne großvolumige Motorräder . Gegen einige der Fahrer bin ich schon in Vergangenheit gefahren – das Niveau in der Weltmeisterschaft ist wirklich hoch. Nach so langer Zeit ohne Rennen in der WM freue ich mich sehr darauf!

In der IDM 2020 hast du bereits Rennen gewonnen, kann es in der Superbike-WM ähnlich gut laufen?

Ich habe die beiden IDM-Rennen in Assen gewonnen, mit der Weltmeisterschaft kann man das aber nicht vergleichen - auch die Motorräder sind unterschiedlich. Ich hoffe, dass ich für die Wildcard ein gutes Bike haben werde. Das ist eines der wichtigsten Dinge, um auf ähnlichem Niveau wie der Rest des Feldes zu sein. Und dann hoffe ich, dass ich gute Rennen zeigen kann. Das ist mir wirklich wichtig, weil ich den Leuten zeigen möchte, dass ich immer noch schnell bin und das Zeug habe, in der Superbike-WM mitzufahren.

Seit deiner letzten WM-Teilnahme ist schon eine Weile vergangen – du bist gesund und fit?

Ich bin zurück, weil das mein Wunsch ist. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil ich mich gut fühle. Wie alles im Leben wird es eine Herausforderung sein. Ich freue mich aber sehr darauf und freue mich auf dieses neue Kapitel. Es gibt ein neues Ziel in meinem Leben, das ich erreichen möchte, und darauf arbeite ich hin.

Wie nah wird deine Yamaha den Werksmotorrädern von Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark sein?

Ich weiß es wirklich nicht. Es liegt an Yamaha, welches Bike sie mir geben werden. Aber ich bin überzeugt, dass ich gutes Material bekommen werde. Sie werden mir sicher kein Motorrad geben, mit dem ich nicht um die Top-6 kämpfen kann. Ich möchte viele Highlight erreichen und hoffe darauf, dass sie mir dafür ein gutes Bike zur Verfügung stellen. Wir werden vorher nicht testen können, daher ist es wichtig, dass alles gut funktioniert und wir keine Probleme mit dem Motorrad haben.

Was sind deine Pläne für den Rest der Saison?

2020 ist für alle ein verrücktes Jahr. Als Minimum muss ich die IDM gewinnen, für mich das Wichtigste ist aber die Wildcard in Barcelona. Ich möchte meine Fähigkeiten zeigen und ich möchte es auf WM-Niveau tun, denn mein Ziel ist, 2021 wieder in der Weltmeisterschaft zu fahren.

Welche Ambitionen verfolgst du für 2021 – reden wir über die Superbike-WM?

Ich möchte in einer Weltmeisterschaft fahren und hatte auch einige Einsätze in der Moto2. In den den kleineren Kategorien fühle ich mich aber nicht großartig. Wenn ich in irgendeiner Kategorie wieder Rennen fahren möchte, dann muss es auf einem 1000er Superbike sein, da ich das gut kann. Deshalb ist es mein neues Ziel, in die Superbike-WM zu wechseln und deshalb werde ich in Barcelona alles dafür tun, um gut abzuschneiden.

Glaubst du, du könntest als permanenter Teilnehmer in der Superbike-WM die deutschen Farben aufs Podium bringen?

Zunächst denke ich, dass wir mit Sandro Cortese einen wirklich starker Fahrer in der Superbike-WM haben. Ich hoffe sehr, dass er sehr bald zurück sein kann, weil er zweimaliger Weltmeister aus Deutschland ist. Es ist bitter, dass er einen so schlimmen Sturz erlitten hat. Natürlich sind wir alle Kämpfer auf der Strecke und ich möchte der beste deutsche Fahrer sein. Vorrangiges Ziel ist jedoch, zunächst ein Angebot für das nächste Jahr zu bekommen. Das einzige, was ich dafür tun kann, ist eine wirklich gute Leistung bei meinem Gaststart.