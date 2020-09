ServusTV: Beide Superbike-Hauptrennen aus Aragon live

Zur Halbzeit der Superbike-WM 2020 liegen Jonathan Rea (Kawasaki) und Scott Redding (Ducati) deutlich voraus. Wie sie in Aragon in die zweite Saisonhälfte starten, sehen Sie live auf ServusTV.

Hochspannung ist zum Start der zweiten Saisonhälfte einer verschlankten Superbike-Weltmeisterschaft garantiert: Mit seiner dritten Triumphfahrt in diesem Jahr hatte sich Ducati-Pilot Scott Redding vergangenen Samstag auf der anspruchsvollen Strecke von Alcañiz die WM-Führung gekrallt, ehe Kawasaki-Star Johnny Rea am Sonntag doppelt zurückschlug. Der fünffache Champion weist nun zehn Punkte Vorsprung auf den Britischen Meister auf, Yamaha-Fahrer Toprak Razgatlioglu liegt nach einem durchwachsenen ersten Stopp in der Ciudad del Motor de Aragón bereits 65 Zähler zurück.

Für ServusTV berichten Kommentator Philipp Krummholz und Experte Stefan Nebel vom Wochenende in Teruel. Die Rennen sind am Samstag und Sonntag jeweils live bei ServusTV zu sehen. Die geballte Action mit allen Rennen und Qualifyings in allen Klassen gibt’s im Online-Stream unter servussuperbike.com ebenfalls live.



Superbike-WM Aragon bei ServusTV:



Samstag (5. September):

13:40 Uhr: Rennen 1 LIVE



Sonntag (6. September):

13:15 Uhr: Superpole-Race Aufzeichnung

14:00 Uhr: Rennen 2 LIVE