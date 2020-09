Yamaha: Droht eine weitere Aragón-Schlappe?

Beim ersten Meeting der Superbike-WM 2020 in Aragón kam Yamaha unter die Räder. Die wärmeren Bedingungen beim zweiten Event könnte den Job von Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark noch schwieriger machen.

Heute vor einer Woche sprach man in der Yamaha-Box noch von Siegen, am Ende sprang aber nur im Superpole-Race ein dritter Platz durch Michael van der Mark als Podiumsplatzierung heraus. Toprak Razgatlioglu, der den Saisonauftakt in Australien spektakulär gewann, hatte nur einen sechsten Platz im ersten Lauf als Highlight vorzuweisen.

Nicht viel besser sieht es nach dem ersten Trainingstag am zweiten Aragón-Wochenende aus: Der 23-jährige Türke stellte die beste R1 auf Platz 5 der kombinierten Zeitenliste, der Supersport-Weltmeister von 2014 folgt als Achter.



«Wir arbeiten daran, mehr Grip am Hinterrad zu generieren. Es sieht jetzt etwas besser aus», meinte der WM-Dritte am Freitagabend. «Am Vormittag hatte ich ein gutes Gefühl auf meinem Bike, als wir ein anderes Setup ausprobiert haben, um den Grip zu verbessern. Das FP2 mit den heißeren Temperaturen war allerdings nicht sonderlich gut. Ich hoffe, dass wir für diese Bedingungen noch eine bessere Abstimmung finden werden. Ansonsten fühle ich mich gut, aber wir müssen noch einen Schritt nach vorne machen - das Rennen ist der wichtige Teil unserer Arbeit.»

Teamkollege van der Mark landete am Freitag zwar nur auf Platz 8, scheint aber wie vor einer Woche besser vorbereitet zu sein.



«Ich habe es nicht auf schnelle Zeiten angelegt. Wir haben stattdessen gute und wichtige Arbeit geleistet», versichert der Niederländer. «Wir haben noch nicht das perfekte Set-up gefunden, die Basis passt aber. Wir haben uns am Freitag auf die Haltbarkeit des Hinterreifens konzentriert und daran gearbeitet, unsere Race-Pace zu verbessern. Wir müssen uns nämlich in der zweiten Rennhälfte steigern.»

Ergebnisse Superbike-WM Aragon/2 – FP1/FP2: