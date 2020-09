Chaz Davies (6./Ducati): «Es wird nicht langweilig»

Die Meetings in Aragón sind für Chaz Davies die beste Chance, sich mit starken Platzierungen in der Weltmeisterschaft nach vorne zu bringen. Den ersten Trainingstag beendete der Ducati-Werkspilot auf Platz 6.

Als Sechster nach den beiden freien Trainings büßte Chaz Davies fast 0,9 sec auf die Tagesbestzeit seines Ducati-Markenkollegen Michael Rinaldi ein. Davies zählt aber nicht zu den Superbike-Piloten, die sich in Trainings mit einer schnellen Zeit in Szene setzen. Die Stärke des 33-Jährigen sind die Rennen – bevorzugt im MotorLand Aragón. Mit sieben Siegen ist der Ducati-Werkspilot der erfolgreichste Superbike-Pilot auf der spanischen Piste.

Trotzdem war ein Sieg für den Waliser beim ersten Meeting in Aragón vor einer Woche nicht greifbar. Das nun wärmere Bedingungen herrschen, spielt Davies in die Karten.



«Es ist heißer diese Woche – vor einer Woche war es für die Jahreszeit abnormal kalt. Da waren es nur 22 Grad, das ist für einen August in Spanien richtig merkwürdig», wunderte sich Davies über die kühlen Temperaturen. «Jetzt ist es quasi normal und damit hat sich auch das Gefühl auf dem Bike geändert. Einige meinten zwei Rennen in Folge auf derselben Strecke ist langweilig, aber weil die Bedingungen komplett anders sind, ist es wie eine andere Rennstrecke.»

Mit einem besseren Qualifying soll das an diesem Wochenende gelingen – in Aragón/1 wurde er in der Superpole nur Neunter.



«Wir haben eine Idee für die Superpole – blöd ist halt nur, dass man das nicht testen kann», grübelt der mehrfache Vizeweltmeister. «Man hat nur eine Chance mit dem Qualifyer, weshalb wir das nicht simulieren können. Dazu waren meine Starts im ersten Lauf und im Superpole-Race ‹ok›, im zweiten Lauf aber schlicht scheiße. Daran arbeiten wir.»

Ergebnisse Superbike-WM Aragon/2 – FP1/FP2: