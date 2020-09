Aragon, FP1: Ducati-Privatier und Rea in eigener Welt

Michael Ruben Rinaldi aus dem Team Go Eleven Ducati sowie Kawasaki-Star Jonathan Rea distanzierten die Konkurrenz im ersten freien Training der Superbike-WM in Aragon um eine halbe Sekunde und mehr.

Vergangenen Freitag sorgte Chaz Davies (Aruba.it Ducati) mit 1:50,543 min für die Bestzeit nach FP1 und FP2. Die schnellste Zeit im gesamten freien Training fuhr Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) am Samstagmorgen in FP3 mit 1:50,287 min. Der Nordire schaffte es in 1:48,860 min außerdem auf Pole-Position und brach damit den Rekord von Alvaro Bautista (2019, Ducati, 1:49,049 min). Mit seiner schnellsten Rennrunde 1:49,620 min löschte Rea den nächsten Rekord von Bautista (1:49,755 min) aus.



Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche gastiert die Superbike-WM in Aragon, die Teams sind entsprechend gut vorbereitet. Mit 23 Grad Luft- und 34 Grad Celsius Asphalttemperatur hatten sie beste Bedingungen, als am Freitagmorgen um 10.50 Uhr die erste Trainingssession mit 20 min Verspätung begann, weil nach einem Motorschaden in der Supersport-300-Klasse die Strecke von Öl gereinigt werden musste.

Für die erste belastbare Bestzeit sorgte Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes, der in 1:50,347 min in seiner ersten fliegenden Runde (!) schneller fuhr als Davies vor einer Woche.



Nach elf Minuten stürmte Rea mit 1:50,068 min an die Spitze und blieb wenig später als Erster unter 1:50 min. Zur Halbzeit der 50-minütigen Session lag der Kawasaki-Star eine halbe Sekunde vor Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati) und Lowes.



7 min vor Schluss konnte Rinaldi den Rückstand zu Rea auf 0,126 sec reduzieren und blieb als Zweiter unter 1:50 min. Bei noch 2 min auf der Uhr stürmte der Italiener mit 1:49,840 min an die Spitze und ist damit um 0,001 sec schneller als Rea!



Rinaldi und Rea beendeten das Training eine halbe Sekunde vor Lowes und dem viertplatzierten BMW-Werksfahrer Tom Sykes (+0,697 sec).

Für das beste Yamaha-Resultat sorgte Toprak Razgatlioglu als Fünfter, Leon Haslam brachte die schnellste Honda auf Rang 9.



Der WM-Zweite Scott Redding (Aruba.it Ducati) wurde Achter und landete damit einen Platz hinter Teamkollege Davies.



Sylvain Barrier (Brixx Ducati) rutschte 4 min vor Schluss aus und wurde 17.



MotoE-Champion Matteo Ferrari, der im Motocorsa-Team die Ducati V4R des verletzten Tati Mercado pilotiert, landete ohne jegliche Vorbereitung mit 3,741 sec Rückstand auf dem letzten Platz.

Ergebnisse Superbike-WM Aragon FP1:

1. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:49,840 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,001 sec

3. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,507

4. Tom Sykes (GB), BMW, +0,697

5. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,819

6. Michael van der Mark (NL), Yamaha, +0,925

7. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,926

8. Scott Redding (GB), Ducati, +1,053

9. Leon Haslam (GB), Honda, +1,138

10. Alvaro Bautista (E), Honda, +1,160

11. Loris Baz (F), Yamaha, +1,241

12. Eugene Laverty (IRL), BMW, +1,273

13. Xavi Fores (E), Kawasaki, +1,363

14. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, +1,544

15. Marco Melandri (I), Ducati, +1,792

16. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +1,854

17. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,004

18. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +2,142

19. Roman Ramos (E), Kawasaki, +2,599

20. Takumi Takahashi, Honda, +3,390

21. Matteo Ferrari (I), Ducati, +3,741