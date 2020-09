Rinaldi-Sieg in Aragón: Legende Max Biaggi wusste es

Mit seinem Debüt-Sieg im ersten Superbike-Lauf in Aragon/2 sorgte Michael Rinaldi für eine Sensation. Der Go Eleven Ducati-Pilot machte mit seiner Performance Legende Max Biaggi auf sich aufmerksam.

Obwohl die meisten Teams der Superbike-WM aus Italien stammen und es immer italienische Rennfahrer in die höchste Kategorie schafften, haben die Tifosi in den vergangenen Jahren nur wenige Laufsiege und Weltmeisterschaften feiern können. Die letzte Weltmeisterschaft gewann Max Biaggi 2012 mit Aprilia, für den letzten Sieg sorgte Marco Melandri mit Ducati auf Phillip Island 2018.

Im ersten Lauf der Superbike-WM beim zweiten Gastspiel in Aragón erlöste Michael Rinaldi seine Landsleute und gewann so souverän wie man ein Rennen nur gewinnen kann: Der Ducati-Privatier ließ Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) und der versammelten Superbike-Elite keine Chance und dominierte mit sechs Sekunden Vorsprung!



Zur Erinnerung: Den letzten Laufsieg eines Nicht-Werkspiloten fuhr Toprak Razgatlioglu mit Puccetti Kawasaki in Magny-Cours 2019 ein.



Bereits bei den Meetings in Jerez, Portimão und Aragón/1 hinterließ Rinaldi einen guten Eindruck, das fiel auch Max Biaggi auf. «Es ist großartig, wieder einen Italiener an der Spitze zu sehen», freute sich der zweifache SBK-Weltmeister. «Er hat eindeutig ein gutes Team hinter sich. Ich denke es ist dort ein bisschen einfacher für ihn, weil er nicht den Druck eines Herstellers oder der großen Sponsoren spürt. Er fährt für ein Satellitenteam, das ist viel einfacher. In einem Kundenteam kann er sein Selbstvertrauen stärken.»

In Aragón/2 dominierte Rinaldi die freien Trainings, erreicht in der Superpole Startplatz 2 und dann der Sieg – früher als von Biaggi erwartet. «Vor Ende der Saison wird er aufs Podium fahren, da bin ich mir sicher», sagte der Römer. «Für nächste Jahr wird er ein wichtigeres Ziel haben.»



Rinaldi fühlt sich von den Worten der Superbike-Legende geschmeichelt. «Ich bin überglücklich, dass mich jemand wie Max Biaggi überhaupt kennt.»



Fakt ist: Der Sieg von Rinaldi schwächt die Position von Chaz Davies im Ducati-Werksteam. Der Aragón-Spezialist fuhr als Dritter nicht annähernd die Rundenzeiten des jungen Italieners.

Ergebnis Superbike-WM, Aragon/2, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:19,700 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,888 sec 3. Chaz Davies Ducati + 10,035 4. Michael van der Mark Yamaha + 15,965 5. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 19,357 6. Alex Lowes Kawasaki + 24,138 7. Leon Haslam Honda + 24,275 8. Eugene Laverty BMW + 24,749 9. Federico Caricasulo Yamaha + 25,437 10. Tom Sykes BMW + 26,796 11. Garrett Gerloff Yamaha + 27,354 12. Loris Baz Yamaha + 28,096 13. Xavi Fores Kawasaki + 33,131 14. Matteo Ferrari Ducati + 41,500 15. Takumi Takahashi Honda + 41,565 16. Maximilian Scheib Kawasaki > 1 min 17. Roman Ramos Kawasaki > 1 min out Alvaro Bautista Honda out Scott Redding Ducati out Marco Melandri Ducati out Sylvain Barrier Ducati