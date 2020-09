Michael Rinaldi: Er fährt die Ducati V4R wie Bautista

Alvaro Bautista sorgte 2019, in der ersten Saison der Ducati Panigale V4R, für 16 Siege in der Superbike-WM. Michael Ruben Rinaldi fährt bei Go Eleven das gleiche Bike und vertraut auf die Abstimmung des Spaniers.

Die diesjährigen Ducati-Werksfahrer Scott Redding und Chaz Davies konnten in den ersten 13 Rennen des Jahres zusammen eindrucksvolle 13 Podestplätze erobern. Von der Dominanz, wie sie Alvaro Bautista im letzten Jahr mit 16 Siegen und 24 Podestplätzen zeigte, sind sie aber weit entfernt.



Ganz anders der erste Sieg von Michael Ruben Rinaldi in der Superbike-WM – der war ganz im Stil von Bautista. Mit einer bravourösen Vorstellung konnte der Youngster aus Rimini Rekord-Weltmeister Jonathan Rea bereits in der ersten Runde überholen und das Rennen mit 5,888 sec Vorsprung ungefährdet gewinnen.

Der 24-jährige Italiener wurde 2017 Superstock-1000-Champion und stieg für die Saison darauf in die Weltmeisterschaft auf. Im ersten Jahr fuhr er als Junior im Werksteam von Aruba, 2019 bei Barni und diese Saison für Go Eleven.



Er ist der Einzige der sechs Ducati-Piloten im Feld, der eine V4R aus dem Vorjahr verwendet, ohne die Updates für dieses Jahr. Seine Maschine ist identisch mit der Siegmaschine von Bautista.

«Ich freue mich für ihn, er ist ein netter Typ», meinte Bautista zum Premierensieg von Rinaldi. «Er ist sehr schnell und jung – und benützt genau mein Bike und meine Abstimmung vom letzten Jahr. Ich hatte wegen meiner geringen Größe einen anderen Tank und Sitz als Davies. Weil Ducati jetzt zwei großgewachsene Fahrer hat, haben sie dieses Material Rinaldi gegeben. Er benützt es – und ist schnell! Er erzählt mir immer, wie er meine Daten von letztem Jahr studiert und mich als Referenz benützt. Das freut mich. Er hat sich perfekt angepasst, schnell fahren muss er trotzdem selbst. Er hat das ganze Wochenende sehr gute Arbeit geleistet und war sehr stark. Ich gratuliere ihm. Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht auf allen Strecken so schnell ist, wie ich das letztes Jahr war.»

Ergebnis Superbike-WM, Aragon/2, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael Rinaldi Ducati 33:19,700 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 5,888 sec 3. Chaz Davies Ducati + 10,035 4. Michael van der Mark Yamaha + 15,965 5. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 19,357 6. Alex Lowes Kawasaki + 24,138 7. Leon Haslam Honda + 24,275 8. Eugene Laverty BMW + 24,749 9. Federico Caricasulo Yamaha + 25,437 10. Tom Sykes BMW + 26,796 11. Garrett Gerloff Yamaha + 27,354 12. Loris Baz Yamaha + 28,096 13. Xavi Fores Kawasaki + 33,131 14. Matteo Ferrari Ducati + 41,500 15. Takumi Takahashi Honda + 41,565 16. Maximilian Scheib Kawasaki > 1 min 17. Roman Ramos Kawasaki > 1 min out Alvaro Bautista Honda out Scott Redding Ducati out Marco Melandri Ducati out Sylvain Barrier Ducati