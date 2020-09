Wird aus Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ein Regengott?

Niemand spricht Toprak Razgatlioglu das Talent ab, nur auf nasser Piste hat der Yamaha-Pilot in Vergangenheit versagt. Beim Superbike-Meeting in Barcelona will er den Durchbruch geschafft haben.

Bereits in seiner ersten Superbike-Saison mit Puccetti Kawasaki fuhr Toprak Razgatlioglu zweimal aufs Podest, 2019 folgten zwei Laufsiege – das hatten vor dem Türken nur wenige Privatfahrer in den vergangenen Jahren geschafft. Und in seinem ersten Rennen mit Yamaha in Australien fuhr der 23-Jährige zum Sieg.



Nur bei Regenrennen war von Razgatlioglu bisher wenig zu sehen. Wenn er nicht stürzte, waren Zielankünfte jenseits seines Selbstverständnisses die Regel. Der Yamaha-Pilot weiß, dass er diesen Schwachpunkt abstellen muss, wenn er eines Tages die Superbike-WM gewinnen will.

Nachdem er beim Superbike-Meeting in Barcelona im trockenen FP1 Bestzeit fuhr, machte Razgatlioglu im zweiten Training unfreiwillig einen Fortschritt im Nassen.



«Nach Aragón hatten wir hier einen guten Start, auch wenn wir das ein oder andere Problem hatten. Eigentlich wollten wir im FP2 ein andere Trockenabstimmung ausprobieren – das müssen wegen dem Regen jetzt am Samstag machen», berichtete Razgatlioglu SPEEDWEEK.com. «Am Nachmittag ist mir ein großer Schritt nach vorne gelungen, worüber ich sehr glücklich bin.»

Razgatlioglu leugnet Regenschwäche nicht.



«Normalerweise fühle ich mich im Nassen überhaupt nicht wohl und bin nicht sonderlich schnell und habe kein Gefühl fürs Hinterrad», gab er zu. «Heute, es liegt vielleicht auch an Yamaha, hatte ich ein viel besseres Gefühl. Auch meine Rundenzeit ist nicht so weit von den besten entfernt – vor einem Jahr war ich mitunter vier Sekunden langsamer! Wir haben mein Set-up für solche Bedingungen besser verstanden. Im FP3 fahren wir möglicherweise noch einmal im Regen, dann läuft es sicher noch besser.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 1:55,669 min 2. Michael van der Mark Yamaha 1:55,827 + 0,158 sec 3. Michael Rinaldi Ducati 1:55,838 + 0,169 4. Alvaro Bautista Honda 1:55,862 + 0,193 5. Scott Redding Ducati 1:56,159 + 0,490 6. Garrett Gerloff Yamaha 1:56,321 + 0,652 7. Tom Sykes BMW 1:56,522 + 0,853 8. Samuele Cavalieri Ducati 1:56,680 + 1,011 9. Eugene Laverty BMW 1:56,735 + 1,066 10. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:56,780 + 1,111 11. Loris Baz Yamaha 1:56,869 + 1,200 12. Chaz Davies Ducati 1:57,018 + 1,349 13. Leon Haslam Honda 1:57,062 + 1,393 14. Alex Lowes Kawasaki 1:57,087 + 1,418 15. Jonas Folger Yamaha 1:57,555 + 1,886 16. Xavi Fores Kawasaki 1:57,569 + 1,900 17. Federico Caricasulo Yamaha 1:57,871 + 2,202 18. Sylvain Barrier Ducati 1:58,283 + 2,614 19. Takumi Takahashi Honda 1:58,659 + 2,990 20. Valentin Debise Kawasaki 1:59,956 + 4,287 21. Maximilian Scheib Kawasaki 2:00,795 + 5,126 22. Leandro Mercado Ducati





