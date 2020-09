Scott Redding offenbart: «Auf des Messers Schneide»

Ducati-Werksfahrer Scott Redding zeigte im ersten Rennen der Superbike-WM in Barcelona zwar ein starkes Rennen, doch gegen den einmal mehr überragenden Jonathan Rea (Kawasaki) ist das nicht genug.

Während sich Weltmeister Jonathan Rea auf dem Circuit de Catalunya seine 27. Pole-Position sicherte, strandete Ducati-Star Scott Redding auf dem siebten Startplatz. Nach einer famosen ersten Runde war der Engländer zwar bereits Zweiter, dem einmal mehr überragenden Rea hatte er über die 20 Runden aber nichts entgegenzusetzen. Der Nordire aus dem Kawasaki-Werksteam kam mit 2,625 sec Vorsprung als Erster ins Ziel und baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 41 Punkte aus.

«Van der Mark war in der ersten Kurve überaggressiv und machte mir den Weg frei, wofür ich dankbar bin», grinste Redding. «Anschließend war ich in einer guten Position und konnte auch gleich Rinaldi überholen. Dann hatte ich in Kurve 3 aber einen Highsider und er konnte kontern. Ich wusste, dass er in Sektor 2 schneller ist, also wollte ich abwarten.»



Rinaldi gab Redding das Zeichen, dass er ihm folgen soll. «Da musste ich lachen, dieser Frechdachs», erzählte der Engländer. «Er fuhr mit dem weichen SCX-Hinterreifen, ich wollte ihn nützen, um die Lücke zu Johnny zu schließen. Ich schonte meine Reifen hinter ihm – als er langsamer wurde, fuhr ich davon.»

In der neunten Runde überholte Redding seinen Ducati-Markenkollegen, Rea kam er in der zweiten Rennhälfte aber nicht nennenswert näher. «1,5 sec auf jemanden wie ihn aufzuholen, ist sehr schwierig», gab Redding zu. «Versucht habe ich es trotzdem. Nach dem Qualifying war das ein gutes Rennen für mich, ich fühlte mich gut. Wäre ich aus der ersten Reihe gestartet, hätte ich mit Johnny kämpfen können. Mal sehen, ob das in den kommenden zwei Rennen hier klappt. Ich unternehme alles, was möglich ist. Aber wir verlieren alles in langgezogenen, schnellen Kurven. Da kommen wir nicht vorwärts. Ich fuhr auf des Messers Schneide – und auf einmal bricht das Hinterrad aus. So muss ich jede Runde fahren.»

«Die Lücke zu Johnny zu schließen, ist schwierig», meinte der WM-Zweite zu seinem wachsenden Rückstand in der WM-Wertung. «Ich hätte dieses Rennen gewinnen müssen, im Qualifying war ich aber Scheiße. Ob das am Reifen oder der Abstimmung lag, weiß ich nicht. Von Platz 7 loszufahren, ist nicht ideal, danach zeigte ich ein großartiges Comeback. Unglücklicherweise war die Person vor mir Johnny. Ich darf deswegen aber nicht meinen Fokus verlieren, es kommen noch einige Rennen. Fest steht: Wir straucheln mit unserem Motorrad in einigen Kurven und geben ihnen dort einen zu großen Vorteil. Das war in Aragon auch schon so. Mir bleibt also nur übrig, dass ich ihn in anderen Streckenabschnitten packe, das ist aber schwer, weil wir am Limit sind.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 34:34,245 min 2. Scott Redding Ducati + 2,625 sec 3. Chaz Davies Ducati + 4,459 4. Michael Van_Der_Mark Yamaha + 6,078 5. Alvaro Bautista Honda + 6,989 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 8,770 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,676 8. Garrett Gerloff Yamaha + 15,639 9. Alex Lowes Kawasaki + 18,128 10. Leon Haslam Honda + 22,344 11. Eugene Laverty BMW + 22,460 12. Jonas Folger Yamaha + 22,934 13. Xavi Fores Kawasaki + 25,428 14. Loris Baz Yamaha + 26,083 15. Federico Caricasulo Yamaha + 31,880 16. Samuele Cavalieri Ducati + 37,361 17. Lorenzo Zanetti Ducati + 40,668 18. Sylvain Barrier Ducati + 48,001 19. Takumi Takahashi Honda + 55,793 20. Valentin Debise Kawasaki > 1 min Out Tom Sykes BMW > 1 min