Yamaha-Werksteam: Der Katastrophe knapp entkommen

Der erste Superbike-Lauf in Barcelona hätte für die Yamaha-Werkspiloten im Krankenhaus enden können. In der ersten Kurve passte zwischen Michael vd Mark und Toprak Razgatlioglu nicht mehr das sprichwörtliche Blatt Papier

Als im trockenen FP1 gleich drei R1 die Zeitenliste anführten, war die Stimmung bei den Yamaha-Teams euphorisch. Es war eine Momentaufnahme: Weder in der Superpole noch im ersten Superbike-Lauf belegte ein Yamaha-Pilot eine Top-3-Platzierung. Lichtblick war die vierte Startposition 5 und Platz 4 im Rennen durch Michael van der Mark.

Ausgerechnet der Niederländer hätte aber beinahe eine Katastrophe zu verantworten gehabt, als er in der ersten Kurve den Bremspunkt verpasste und von hinten, an mehreren Piloten vorbei, auf Kollisionskurs mit seinem Teamkollegen Toprak Razgatlioglu lag. Der 24-Jährige reagierte blitzschnell und konnte den Kontakt vermeiden.



«Ich hatte einen guten Start, hatte aber Probleme, das Motorrad anzuhalten. In Kurve 1 musste ich deswegen eine weite Linie fahren», erklärte van der Mark. «Um ehrlich zu sein: ich hatte nicht den Grip am Hinterrad, den ich erwartet hatte. Es war dann frustrierend zu sehen, wie sich die Jungs an der Spitze immer mehr von mir entfernten. Ich habe versucht, so lange wie möglich bei ihnen zu bleiben, konnte aber nicht noch mehr pushen. Am Ende habe ich noch zwei Plätze gut machen können, weil die R1 in den langsamen Bereichen wirklich stark ist.»

Durch den beinahe Rammstoß büßte Razgatlioglu kurzzeitig Positionen ein, kam aber als Fünfter aus der ersten Runde. Am Ende reichte es für mit 8,7 sec Rückstand zu Platz 6.



«Ich bin vom Rennen enttäuscht, ich habe mehr erwartet», sagte der Türke unmissverständlich. «Der Grip am Hinterrad war nicht so schlecht, damit haderten wir bei den vorherigen Rennen. Dieses Mal hatte ich nicht das beste Gefühl zur Front. Wir werden versuchen, für die Rennen am Sonntag eine bessere Aufstellung hinzubekommen. Ich will um das Podium kämpfen können.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 34:34,245 min 2. Scott Redding Ducati + 2,625 sec 3. Chaz Davies Ducati + 4,459 4. Michael van der Mark Yamaha + 6,078 5. Alvaro Bautista Honda + 6,989 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 8,770 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,676 8. Garrett Gerloff Yamaha + 15,639 9. Alex Lowes Kawasaki + 18,128 10. Leon Haslam Honda + 22,344 11. Eugene Laverty BMW + 22,460 12. Jonas Folger Yamaha + 22,934 13. Xavi Fores Kawasaki + 25,428 14. Loris Baz Yamaha + 26,083 15. Federico Caricasulo Yamaha + 31,880 16. Samuele Cavalieri Ducati + 37,361 17. Lorenzo Zanetti Ducati + 40,668 18. Sylvain Barrier Ducati + 48,001 19. Takumi Takahashi Honda + 55,793 20. Valentin Debise Kawasaki > 1 min Out Tom Sykes BMW > 1 min