Barcelona, Warm-up: Yamaha vorne, Folger auf Platz 11

Michael van der Mark aus dem Yamaha-Werksteam beendete das Warm-up der Superbike-WM auf dem Circuit de Catalunya am Sonntagmorgen als Schnellster. Auch Ducati, Honda und BMW präsentierten sich stark.

Wegen des zeitgleich stattfindenden MotoGP-Events in Misano hat der gemeinsame Promoter Dorna den Zeitplan für die Superbike-WM in Barcelona geändert. Statt wie üblich um 14 Uhr, wird das zweite Hauptrennen am Sonntag erst um 15 Uhr gestartet. Das Sprintrennen am Sonntagmorgen, aus welchem sich die Top-9 für die ersten drei Startreihen für das zweite Hauptrennen qualifizieren, beginnt wie immer um 11 Uhr.



Im 15-minütigen Warm-up sorgte Michael van der Mark (Pata Yamaha) mit 1:42,325 min für die Bestzeit. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde am Samstag fuhr Sieger Jonathan Rea (Kawasaki) in 1:42,797 min. Im Qualifying gelang dem Polesetter aus Nordirland 1:41,619 min.

Jonas Folger aus dem Team Bonovo action by MGM fuhr die ganze Session in den Top-10 und wurde erst in letzter Sekunde auf Platz 11 verdrängt. Damit darf er sich berechtigte Hoffnung auf die Top-9 im Sprintrennen machen, die er erreichen muss, um im zweiten Hauptrennen nicht wieder vom letzten Startplatz losfahren zu müssen.



Der WM-Dritte Toprak Razgatlioglu aus dem Yamaha-Werksteam stürzte in Kurve 13 und beendete das Warm-up deshalb ohne Zeit als Letzter.

Ergebnisse Superbike-WM Barcelona Warm-up:

1. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:42,325 min

2. Scott Redding (GB), Ducati, +0,026 sec

3. Michael Rinaldi (I), Ducati, +0,109

4. Alvaro Bautista (E), Honda, +0,120

5. Tom Sykes (GB), BMW, +0,198

6. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,205

7. Loris Baz (F), Yamaha, +0,411

8. Chaz Davies (GB), Ducati, +0,419

9. Leon Haslam (GB), Honda, +0,514

10. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, +0,579

11. Jonas Folger (D), Yamaha, +0,620

12. Federico Caricasulo (I), Yamaha, +0,634

13. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,720

14. Eugene Laverty (IRL), BMW, +0,921

15. Lorenzo Zanetti (I), Ducati, +1,716

16. Valentin Debise (F), Kawasaki, +2,077

17. Samuele Cavalieri (I), Ducati, +2,219

18. Takumi Takahashi, Honda, +2,340

19. Sylvain Barrier (F), Ducati, +2,384

20. Xavi Fores (E), Kawasaki, +5,815

21. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, keine Zeit