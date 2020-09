Jonas Folger: Starke Leistung, aber keine Belohnung

Um für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Barcelona vom letzten Startplatz wegzukommen, hätte es Jonas Folger im Sprintrennen in die Top-9 schaffen müssen. Nach zehn Runden fehlten ihm 2,638 sec auf Tom Sykes.

Weil Toprak Razgatlioglu in den Sonntags-Rennen nach seinem Sturz im Warm-up fehlt und Maximilian Scheib bereits am Freitag verletzungsbedingt ausschied, ist das Superbike-Feld in Barcelona inzwischen auf 20 Piloten dezimiert.

Jonas Folger musste nach seinem missglückten Qualifying (Lambdasonden kaputt) auch das Sprintrennen am Sonntagmorgen vom letzten Startplatz in Angriff nehmen und zeigte erneut eine starke Leistung.



Nach zehn Runden lag der Bayer aus dem Team Bonovo Action by MGM Yamaha auf dem zehnten Platz, zu BMW-Werksfahrer Tom Sykes auf Rang 9 fehlten ihm 2,638 sec. Dieser neunte Platz hätte Folger für das zweite Hauptrennen in die dritte Startreihe gebracht, so muss er am Nachmittag um 15 Uhr erneut von ganz hinten losbrausen.

«Neunter war das Ziel, Zehnter ist zwei Platzierungen besser als am Samstag», erzählte Folger SPEEDWEEK.com. «Es gab Stürze, das muss man auch beachten. Aber die Pace von uns war gut, in der zweiten Rennhälfte war die Pace so um den achten Platz, das war okay. Die ersten Runden tat ich mir schwer, ich hatte einen schlechten Start. Wir haben etwas an der Geometrie verändert, was für den Anfang des Rennens nicht optimal war. Aber wir sind am Anfang, wir haben kein fertiges Motorrad und sind noch immer auf der Suche. Wenn wir eine Sache verbessern, verschlechtern wir uns woanders. Das letzte Rennen muss ich nützen und von Anfang bis Ende gut fahren. Im Sprintrennen war nur die zweite Hälfte gut.»

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael van der Mark Yamaha 17:07,732 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,372 sec 3. Loris Baz Yamaha + 2,923 4. Chaz Davies Ducati + 3,929 5. Garrett Gerloff Yamaha + 3,985 6. Michael Rinaldi Ducati + 6,487 7. Alex Lowes Kawasaki + 7,688 8. Scott Redding Ducati + 8,573 9. Tom Sykes BMW + 10,071 10. Jonas Folger Yamaha + 12,709 11. Eugene Laverty BMW + 12,713 12. Xavi Fores Kawasaki + 13,027 13. Lorenzo Zanetti Ducati + 21,781 14. Valentin Debise Kawasaki + 21,922 15. Sylvain Barrier Ducati + 26,909 16. Takumi Takahashi Honda + 29,074 Out Samuele Cavalieri Ducati

Out Alvaro Bautista Honda Out Leon Haslam Honda Out Federico Caricasulo Yamaha