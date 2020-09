Barcelona, Sprintrace: Yamaha-Sieg, Schock für Honda

Erstmals führte Honda-Ass Álvaro Bautista ein Rennen der Superbike-WM 2020 an, dann folgte das Aus. Das Superpole-Race in Barcelona gewann Yamaha-Ass Michael van der Mark. Jonas Folger holte das bestmögliche Finish.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt.

Wie im ersten Lauf ging Kawasaki-Star Jonathan Rea (Kawasaki) von der Pole ins Rennen. Weil Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu nach seinem Sturz im Warm-up Startverbot erhielt, rückten Álvaro Bautista (Honda) und Tom Sykes (BMW) auf die Startplätze 2 bzw. 3 nach vorne. Die beste Yamaha folgt mit Michael van der Mark auf Startplatz 4 in Reihe 2, daneben die beste Ducati von Michael Rinaldi.



Mit 21 Grad Luft- und 28 Grad Celsius Asphalttemperatur und Sonnenschein herrschten bei Rennstart prächtige Bedingungen.

Nach dem Start führte der Kawasaki-Star das Rennen an, konnte Michael van der Mark (Yamaha) und Álvaro Bautista (Honda) aber nicht abschütteln. In Runde 3 übernahm der Spanier die Führung, stürzte aber wenige Kurven später mit einem mächtigen Highsider. Im Trubel kam van der Mark an die Spitze und der Yamaha-Pilot setzte sich mit fehlerfreien und schnellen Runden von Rea ab. Es ist der erste Saisonsieg des Niederländers. Rea wurde Zweiter, Loris Baz (Ten Kate Yamaha) Dritter.



Bester Ducati-Pilot wurde Chaz Davies auf Platz 4. Sein potentieller Nachfolger im Werksteam, Michael Rinaldi, kreuzte vor Alex Lowes (Kawasaki) und Scott Redding (Ducati) auf Platz 6 die Ziellinie.

Honda ging im Superpole-Race leer aus, weil auch Leon Haslam in einen Sturz mit Federico Caricasulo (Yamaha) verwickelt war. Beide Honda-Piloten sind zum Check im Medical-Center.



Für BMW holte Sykes als Neunter beste Ergebnis.



Gaststarter Jonas Folger fuhr ein ausgezeichnetes Rennen, was ihn bis auf Platz 10 brachte. Somit wird der Yamaha-Pilot im zweiten Lauf leider noch einmal von ganz hinten starten müssen.

So lief das Rennen

Start: Rea vor van der Mark und Bautista. Dann Lowes, Sykes und Redding. Folger aus 18.

Runde 1: Rea mit 0,2sec Vorsprung auf van der Mark und 0,5 sec auf Bautista. Lowes (4.) bereits 1,3 sec zurück. Sykes Siebter. Davies die beste Ducati auf Platz 8.

Runde 2: Rea, Bautista und van der Mark setzen sich an der Spitze ab. Davies (7.) und Redding (8.) vorbei an Sykes (9.). Folger schon auf 15! Sturz Haslam und Caricasulo.

Runde 3: Bautista überholt auch Rea, kurz darauf stürzt er mit einem mächtigen Highsider. Beide Honda aus dem Rennen. Van der Mark übernimmt vor Rea die Führung. Folger auf 12.

Runde 4: Van der Mark, Rea, Baz, Davies und Gerloff die Top-5. Sturz Cavalieri.

Runde 5: Rea robbt sich an van der Mark heran. Rinaldi (6.) überholt Lowes (7.) und Redding (8.)

Runde 6: Van der Mark fährt fehlerfrei, Rea kommt aber nicht wirklich näher. Baz (3.) bereits 2,4 sec zurück. Sykes auf Platz 9, Folger sicher auf 12 – er muss 2 sec auf Laverty (11.) aufholen.

Runde 7: Van der Mark kontrolliert das Rennen, Rea scheint sich mit Platz 2 zu begnügen. Davies (4.) kann keinen Druck auf Baz (3.) ausüben. Folger hat noc Chancen auf Platz 10.

Runde 8: Rea 1,1 sec hinter van der Mark.

Runde 9: Van der Mark 1,7 sec vor Rea und 3 sec vor Baz. Gerloff (5.) am Hinterrad von Davies (4.). Folger (12.) direkt hinter Fores und Laverty (10.).

Letzte Runde: Van der Mark gewinnt 2,3 sec vor Rea. 3. Baz. Folger wird Zehnter!

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Michael van der Mark Yamaha 17:07,732 min 2. Jonathan Rea Kawasaki + 2,372 sec 3. Loris Baz Yamaha + 2,923 4. Chaz Davies Ducati + 3,929 5. Garrett Gerloff Yamaha + 3,985 6. Michael Rinaldi Ducati + 6,487 7. Alex Lowes Kawasaki + 7,688 8. Scott Redding Ducati + 8,573 9. Tom Sykes BMW + 10,071 10. Jonas Folger Yamaha + 12,709 11. Eugene Laverty BMW + 12,713 12. Xavi Fores Kawasaki + 13,027 13. Lorenzo Zanetti Ducati + 21,781 14. Valentin Debise Kawasaki + 21,922 15. Sylvain Barrier Ducati + 26,909 16. Takumi Takahashi Honda + 29,074 Out Samuele Cavalieri Ducati

Out Alvaro Bautista Honda Out Leon Haslam Honda Out Federico Caricasulo Yamaha