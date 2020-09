Michael vd Mark scherzte: «Spies soll damit aufhören»

Im zweiten Superbike-Lauf in Barcelona stritten Michael van der Mark und Garrett Gerloff um den zweiten Platz. Als der unterlegene US-Amerikaner einen Anruf von Ben Spies erhielt, funkte der Yamaha-Werkspilot dazwischen.

Es war ganz starkes Racing, was Michael van der Mark und Garrett Gerloff im zweiten Lauf der Superbike-WM 2020 in Barcelona vorführten. Die beiden Yamaha-Piloten kämpften hart, aber fair, um den zweiten Platz. Erst ein Fehler des US-Amerikaners in der letzten Runde auf Platz 2 liegend entschied das Duell zu Gunsten des Supersport-Weltmeisters von 2014.

Gerloff freue sich dennoch euphorisch über den dritten Platz, denn es war sein erstes Podium in der Weltmeisterschaft.



Mentor des 25-jährigen Texaners ist Ben Spies; der Superbike-Weltmeister von 2009 ebnete seinem Landsmann den Weg in die Superbike-WM.

Unmittelbar nach dem Rennen erhielt Gerloff einen Anruf von Spies. Noch bevor der 36-Jährige seinen Glückwunsch aussprechen konnte, übernahm van der Mark das Gespräch und sagte. «Hey Ben, hier ist Michael van der Mark. Hör auf und schick nicht noch mehr solcher US-Kids hierher – sie sind zu schnell!»