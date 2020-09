Barcelona, Lauf 2: Ducati-Sieg, grandioser Amerikaner

Im zweiten Superbike-Lauf in Barcelona sah man ungewohnte Fahrer um den Sieg kämpfen. Chaz Davies (Ducati) holte seinen ersten Saisonsieg, US-Boy Garrett Gerloff (Yamaha) sein erstes Podium. Folger auf Platz 11.

Die Startaufstellung für den zweiten Lauf der Superbike-WM 2020 in Jerez entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Startreihe bestand aus Michael van der (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Loris Baz (Yamaha). In Reihe 2 lauterten Chaz Davies (4./Ducati), Garrett Gerloff (Yamaha) und Michael Rinaldi (Ducati).



Jonas Folger verpasste als Zehnter im Superpole-Race knapp eine deutliche Verbesserung seiner Startposition und ging als 19. in das Rennen.



Neben Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fehlte nach seinem Crash im Superpole-Race auch Álvaro Bautista (Honda).

Nach dem Start setzten sich die Ducati-Piloten Michael Rinaldi und Chaz Davies sowie die Yamaha-Asse Michael van der Mark und Garrett Gerloff an die Spitze. Rea konnte den Speed nicht mitgehen und konnte zu keiner Zeit um den Sieg kämpfen und wurde Vierter.



Vorne setzte sich in der zweiten Rennhälfte Chaz Davies durch, doch mit van der Mark und Gerloff hatte der Ducati-Pilot zwei hartnäckige Verfolger. Auf dem Zielstrich hatte der Waliser 0,8 sec Vorsprung auf den Niederländer und dem sensationellen Amerikaner, der zum ersten Mal auf das Superbike-Podest brauste.

Für BMW gab es im zweiten Lauf mit Tom Sykes als Fünfter und Eugene Laverty auf der siebten Position ein versöhnliches Ende eines schwierigen Rennwochenendes in Barcelona.



Bester Honda-Pilot wurde Leon Haslam Mark auf Platz 9.



Wildcard-Pilot Jonas Folger zeigte erneut ein beherztes Rennen und fuhr als Elfter am Hinterrad von Loris Baz (Ten Kate ins Ziel. Auf Platz 8 hatte der Deutsche nur 3 sec Rückstand.

So lief das Rennen

Start: Van der Mark vor Rea und Baz. Folger auf 17. Rea fällt im Getümmel der ersten Kurve auf Platz 5 zurück. Sykes auf 7.

Runde 1: Rinaldi führt vor van der Mark, Davies und Gerloff . Dann Redding, Rea und Sykes. Folger weiter auf 17.

Runde 2: Ducati-Doppelführung – Rinaldi vor Davies, der in 1:42,671 min die schnellste Rennrunde fährt.

Runde 3: Rinaldi, Davies und van der Mark innerhalb einer Sekunde. Dann Redding und Rea, mit Respektabstand Sykes. Folger in den Punkten.

Runde 4: Davies neuer Führender, dann Rinaldi und van der Mark. Rea (5.) vorbei an Redding (6.). Sturz Cavalieri. Folger auf 13 mit Anschluss zu Platz 10.

Runde 5: Davies um 0,3 sec vorne. Van der Mark (3.) unter Druck von Gerloff.

Runde 6: Die Top-4 innerhalb 0,7 sec, Rea 1,2 sec zurück. Redding (6.) kann den Speed der Spitze nicht mitgehen. Sykes und Laverty auf 7 und 8.

Runde 7: Rinaldi (4.) verbremst sich – van der Mark (2.) und Gerloff (3.) schlüpfen innen durch.

Runde 8: Davies kann sich nicht entscheidend absetzen – weiter 0,3 sec vor Gerloff. Rea verbessert sich vorbei an Rinaldi auf Platz 4. Folger (13.) am Hinterrad von Caricasulo.

Runde 9: Davies jetzt 0,5 sec vor van der Mark und Gerloff. Rea (4.) schon 1,6 sec zurück.

Runde 10: Halbzeit in Barcelona – Davies, van der Mark und Gerloff mit nahezu identischen Zeiten. Rea fällt weiter zurück. Folger kommt nicht an Caricasulo vorbei.

Runde 11: Van der Mark attackiert Davies, aber der Ducati-Pilot kann kontern. Rinaldi schnappt sich Platz 4 von Rea.

Runde 12: Davies 0,4 sec vor van der Mark und 0,9 sec vor Garrett Gerloff. Rea wird langsamer und droht, Platz 5 an Scott Redding abgeben zu müssen. Sykes sicher auf Platz 7.

Runde 13: Nur Davies fährt noch 1:42 min – 0,7 sec vor van der Mark.

Runde 14: Folger (12.) vorbei an Caricasulo.

Runde 15: Davies 1,2 sec vor van der Mark und 1,9 sec vor Gerloff. Rinladi (4.), Rea (5.), Redding (6.) und Sykes (7.) sicher auf ihren Positionen.

Runde 16: Sturz Barrier und Debise in Kurve 10.

Runde 17: Davies 1,6 sec vor van der Mark, Gerloff nur 0,5 sec hinter seinem Yamaha-Kollegen. Folger (12.) am Hinterrad von Loris Baz – bis Platz 9 sind es nur 2 sec!

Runde 18: Rea holt wieder zu Rinaldi (4.) auf, dessen Ducati hin und wieder raucht.

Runde 19: Gerloff (2.) vorbei an van der Mark! Rea schnappt sich Rinaldi, dann gibt der Italiener das Rennen auf.

Letzte Runde: Davies gewinnt 2,5 sec vor van der Mark. 3. Gerloff. Sykes (5.) vorbei an Redding (6.), dessen Rundenzeiten einbrechen. Folger auf 11.

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:29,729 min 2. Michael van der Mark Yamaha + 2,460 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 2,559 4. Jonathan Rea Kawasaki + 8,040 5. Tom Sykes BMW + 13,196 6. Scott Redding Ducati + 14,232 7. Eugene Laverty BMW + 16,409 8. Alex Lowes Kawasaki + 17,590 9. Leon Haslam Honda + 18,536 10. Loris Baz Yamaha + 20,401 11. Jonas Folger Yamaha + 20,451 12. Federico Caricasulo Yamaha + 25,414 13. Lorenzo Zanetti Ducati + 31,420 14. Takumi Takahashi Honda + 51,264 15. Xavi Fores Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Valentin Debise Kawasaki Out Sylvain Barrier Ducati Out Samuele Cavalieri Ducati Out Alvaro Bautista Honda