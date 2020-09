Michael van der Mark: «Die Yamaha ist kompliziert»

Mit seinem Sieg im Sprintrennen und Platz 2 im zweiten Hauptrennen in Barcelona verbesserte sich Yamaha-Werksfahrer Michael van der Mark in der Superbike-WM auf Gesamtrang 4.

35 Mal stand Michael van der Mark in der Superbike-WM bereits auf dem Podest, doch Platz 1 im Sprintrennen am Sonntagmorgen markiert erst seinen vierten Sieg!



Dieser bescherte ihm zugleich die Pole-Position für das zweite Hauptrennen auf dem Circuit de Catalunya. Ducati-Werksfahrer Chaz Davies konnte der Niederländer über die 20 Runden nicht halten, seinen erstaunlich starken Yamaha-Markenkollegen Garret Gerloff konnte er erst in den letzten Kurven niederringen.



«Ich weiß, dass ich Rennen gewinnen kann, man muss es aber auch tun», erzählte van der Mark. «Das war eine Erlösung für mich. Ich konnte fahren wie ich will, das Motorrad machte alles.»

Platz 2 im zweiten Hauptrennen war nur möglich, weil sich Gerloff in Kurve 10 einen Fehler erlaubte. «Den sah ich kommen», grinste van der Mark. «Ich versuchte ruhig zu bleiben, tauchte nach innen und konnte ihn ausbeschleunigen. Ich musste mein Bike in den Kurven schnell aufrichten, weil mein Hinterreifen kaum noch etwas hergab.»



Mit Gerloff sehen wir in dieser Saison nach Scott Redding (Aruba.it Ducati) und Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati) bereits das dritte neue Gesicht auf dem Podium.



«Garret fährt sehr sauber, mit ihm zu kämpfen ist nicht schwierig», lobte van der Mark. «Andere fahren sehr aggressiv und ihr Bike rutscht überall herum, er macht einen sehr guten Job.»

Auffällig in dieser Saison: Abgesehen vom souveränen WM-Leader Jonathan Rea (Kawasaki) haben alle anderen Fahrer und Motorradhersteller Leistungsschwankungen. «Die Unterschiede zwischen uns sind klein, in den Rennen werden sie dann aber doch groß», überlegte van der Mark. «Jede Runde muss perfekt sitzen. Es ist aber auch gut, wenn wir verschiedene Motorräder vorne und unterschiedliche Ergebnisse sehen. Hoffentlich bleiben wir dort. Bautista mit der Honda hat auf der Geraden einen großen Vorteil. Die Ducati sind auf den Geraden auch immer schnell, wir verlieren dort Zeit. Trotzdem kann mit den aktuellen Reifen jeder sein Motorrad zum Arbeiten bringen, es gibt für jeden die richtige Kombination.»

Weshalb ist es so schwierig, die Yamaha ist das perfekte Abstimmungsfenster zu bekommen? «Weil sie kompliziert ist», hielt der WM-Dritte von 2018 fest. «Wir wissen das. Zum Beispiel in Barcelona haben wir das Bike kaum angerührt und waren sofort schnell. Oft sind keine großen Schritte möglich, dann müssen wir uns mit vielen Kleinigkeiten abmühen.»

Mit den Rängen 4, 1 und 2 in Barcelona hat van der Mark sein Punktekonto auf 178 aufgestockt und liegt damit nur noch zehn hinter Platz 3 (Chaz Davies, Ducati).

Ergebnis Superbike-WM, Barcelona, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Chaz Davies Ducati 34:29,729 min 2. Michael van der Mark Yamaha + 2,460 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 2,559 4. Jonathan Rea Kawasaki + 8,040 5. Tom Sykes BMW + 13,196 6. Scott Redding Ducati + 14,232 7. Eugene Laverty BMW + 16,409 8. Alex Lowes Kawasaki + 17,590 9. Leon Haslam Honda + 18,536 10. Loris Baz Yamaha + 20,401 11. Jonas Folger Yamaha + 20,451 12. Federico Caricasulo Yamaha + 25,414 13. Lorenzo Zanetti Ducati + 31,420 14. Takumi Takahashi Honda + 51,264 15. Xavi Fores Kawasaki Out Michael Rinaldi Ducati Out Valentin Debise Kawasaki Out Sylvain Barrier Ducati Out Samuele Cavalieri Ducati Out Alvaro Bautista Honda