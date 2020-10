Loris Baz jubelt: Erstes SBK-Podium in Magny-Cours

Beim Meeting der Superbike-WM 2020 in Magny-Cours sind trotz Corona-Pandemie eine begrenzte Zahl von Zuschauern erlaubt. Sie erlebten das erste Podium von Ten Kate Yamaha-Pilot Loris Baz bei seinem Heimrennen.

Wettertechnisch ist das Rennwochenende der seriennahen Weltmeisterschaft in Magny-Cours eine Zumutung, vor allem für die Zuschauer auf den Tribünen. Dafür wurden die französischen Superbike-Fans mit einem Podestplatz von Landsmann Loris Baz getröstet.

Baz gilt als Regenspezialist und demonstrierte das im ersten Lauf eindrucksvoll. Nur der 27-Jährige konnte an der Spitze Rekordweltmeister Jonathan Rea folgen. Zeitweise konnte man sogar den Eindruck gewinnen, der Franzose könnte den Kawasaki-Piloten den Sieg streitig machen, nach einem Fehler begnügte sich der Yamaha-Pilot aber mit dem zweiten Platz.



«Damit bin ich super-glücklich», versicherte Baz im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Bei solchen Rennen kann man sich nicht beschweren, wenn man einen Platz auf dem Podium erreicht. «Auch mit Kawasaki hatte ich das damals nicht geschafft, das ist echt cool, und dann sogar im Regen.»

Bis Runde 13 (von 21) lag Baz nur eine halbe Sekunde hinter dem späteren Sieger. Zwei Runden später betrug sein Rückstand aber fast zwei Sekunden.



«Die Pace von Johnny war unglaublich, ich fuhr aber auch nicht über meinem Limit. Er war im ersten Sektor schneller, ich im zweiten und dritten und dann wieder Johnny im vierten Sektor. Ich hatte nur einen heiklen Moment, als ich in der letzte Schikane zu sehr über den Randstein fuhr und fast per Highsider abflog. Dabei habe ich eine Sekunde verloren», berichtete Baz. «Ich versuchte, den Rückstand wieder aufzuholen, aber ich sah an den Rundenzeiten, dass ich ihn nicht einholen würde – wir fuhren schneller als zuvor in allen anderen Sessions. Also habe ich den Abstand zu Alex kontrolliert und nach Hause gefahren, zumal die Bedingungen immer schwieriger wurden und die Reifen auch nicht mehr die besten waren.»

Den Zwischenfall in der ersten Kurve zwischen seinem Markenkollegen Garrett Gerloff und BMW-Pilot Tom Sykes hat Baz nur aus der Ferne gesehen.



«Mich hatte er in Barcelona in der ersten Kurve berührt, aber das ist Racing. Ich hatte damals Glück und war nicht gestürzt. Garrett hat nichts zu verlieren und dann fällt es einem leichter, etwas zu riskieren. Deshalb bewundere Johnny, weil er sehr viel zu verlieren hat, er aber trotzdem eine verrückte Pace vorlegte.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 38:13,222 min 2. Loris Baz Yamaha + 3,342 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,707 4. Chaz Davies Ducati + 14,045 5. Scott Redding Ducati + 16,427 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,976 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,253 8. Xavi Fores Kawasaki + 27,173 9. Michael van der Mark Yamaha + 28,706 10. Leandro Mercado Ducati + 32,034 11. Federico Caricasulo Yamaha + 37,928 12. Alvaro Bautista Honda + 46,009 13. Sylvain Barrier Ducati + 46,371 14. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 15. Xavier Pinsach Kawasaki > 1 min 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Garrett Gerloff Yamaha Out Tom Sykes BMW Out Eugene Laverty BMW