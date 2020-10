Honda: Leon Haslam 2,8 Sekunden vor Alvaro Bautista

Als Bester des Honda-Trios beendete Werksfahrer Leon Haslam den Freitag der Superbike-WM in Magny-Cours als Achter. Im Regen war nur er auf der Fireblade konkurrenzfähig.

Jonathan Rea, Alex Lowes, Leon Haslam und Scott Redding scherzten, ob das Wetter in Magny-Cours eher englisch oder schottisch wäre – sie einigten sich auf französisch. Am Freitag regnete es auf dem Circuit de Nevers nur einmal, wenn auch unterschiedlich intensiv.



Überraschend fuhr der Texaner Garrett Gerloff aus dem Giansanti Racing Team auf seiner Yamaha R1 die Bestzeit, Haslam landete als bester Honda-Pilot mit 1,126 sec Rückstand auf Platz 8.

«Auf dieser Strecke fühlte ich mich im Regen immer wohl und war in den Top-3», erinnerte sich Haslam. «Freitagmorgen hatte ich kein gutes Gefühl, am Nachmittag gelangen uns aber ein paar gute Schritte und meine letzte Runde war die schnellste. Trotzdem müssen wir einen besseren Weg finden. Wir lernen – auf so einer nassen und kalten Strecke waren wir mit der Honda zuvor nie. Ich kam in Kurve 5 ein paar Mal von der Strecke ab, außerdem in Kurve 6 und in der letzten. Ich tue mir schwer beim Bremsen, weil gleich das Vorderrad blockiert. Deshalb ging ich auch nicht auf Zeitenjagd, sondern sammelte Daten. Bis zu den letzten fünf Runden brachte ich auch nie eine gescheite Runde zusammen, weil ich dauernd etwas versuchte. Es ist schwierig zu verstehen, weshalb wir nicht das nötige Gefühl für das Motorrad finden. Das kann am Grip liegen, an der Motorbremse oder an vielen anderen Dingen.»

«Immerhin hat mich das Motorrad genug gewarnt, um alle Vorderradrutscher abfangen zu können», erzählte der Vizeweltmeister von 2010. «Ich bin nicht gestürzt – viele andere sind es. Alle kommen ans Limit. Diejenigen, die schnell auf gute Zeiten kamen, wissen, wo ihre Grenzen sind.»

Erstaunlich: Haslam fuhr 2,8 sec schneller als Teamkollege Alvaro Bautista, der nur 18. wurde (+3,9 sec). Takumi Takahashi verlor als Vorletzter 5,314 sec.