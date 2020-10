Magny-Cours, Lauf 1: Alles Pech der Welt für BMW

Für Sykes und Laverty war das erste Rennen in der ersten Kurve vorbei

Es hätte für BMW das beste Rennen der Superbike-WM 2020 werden können, doch der erste Lauf in Magny-Cours wurde ein unverschuldetes Desaster. Den Sieg räumte Jonathan Rea ab.

Nach heftigem Niederschlag am Freitag, blieb die Superbike-WM am Samstag bis zur Superpole vom Regen verschont. Doch die Rennstrecke trocknet nur langsam und pünktlich zum ersten Rennen zogen erneut dunkle Wolken mit ergiebigen Regen über Magny-Cours. Bei Rennstart war die Piste komplett nass und das Thermometer zeigte nur 12 Grad (Luft) bzw. 14 Grad Celsius (Asphalt) Temperatur.



Aus der ersten Startreihe gingen die BMW-Piloten Eugene Laverty und Tom Sykes sowie Kawasaki-Star Jonathan Rea in den ersten Lauf. Bester Yamaha-Pilot wurde Gerloff als Fünfter, unmittelbar dahinter folgt Michael van der Mark vom Werksteam. Ducati ist erst der dritten Startreihe mit Michael Rinaldi auf Startplatz 7 vertreten. Bester Werkspilot wurde Chaz Davies als Neunter.

Auf das beste Qualifying des Jahres folgte für BMW im ersten Rennen die größte Tragödie der Saison. Sykes stürzte in der ersten Kurve nach einem Kontakt mit Yamaha-Pilot Garrett Gerloff und räumte Laverty gleich mit ab. Beide BMW-Piloten schieden aus.



Jonathan Rea setzte sich sofort an der Spitze und gab die Führung bis zum Zielstrich nicht mehr her. Weil der WM-Zweite Scott Redding (Ducati) nur Siebter wurde, ist der Kawasaki-Star seinem sechsten Titel noch ein wenig näher gekommen.



Platz 2 auf dem Podium sicherte sich Loris Baz als bester Yamaha-Pilot. Der Franzose im Ten Kate Team hatte dem Weltmeister lange unter Druck setzen können. Dritter wurde Alex Lowes (Kawasaki).

Bester Ducati-Pilot wurde Chaz Davies auf der vierten Position.



Wie es von einem Regenrennen zu erwarten war, gab es eine Reihe von stürzen. Neben den BMW-Piloten rutschten Garrett Gerloff (Yamaha), Michael van der Mark (Yamaha) und Leon Haslam (Honda) aus.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Gerloff, Lowes und van der Mark in die erste Kurve. Sykes rutschte weg und räumt seinen Teamkollegen Laverty in der ersten Kurve mit ab. Was für ein Drama.

Runde 1: Rea vor Lowes, Gerloff, Baz und van der Mark. Davies (6.) vor Rinaldi bester Ducati-Pilot. Redding nur auf 9. Haslam beste Honda auf 10.

Runde 2: Gerloff mit schnellster Rennrunde in 1:50,398 min vorbei an Lowes auf Platz 2.

Runde 3: Rea 0,7 sec vor Baz und Gerloff. Lowes (4.) 1,5 sec zurück. Davies (6.) bereits 3,9 sec.

Runde 4: Gerloff der aggressivste Fahrer in der Anfangsphase. Der Texaner macht Druck auf Regenspezialist Baz. Gerloff schnellste Rennrund ein 1:49,384 min.

Runde 5: Rea, Baz und Gerloff innerhalb 0,8 sec. Rea neue schnellste Runde in 1:48,955 min. Haslam vor Platz 8, Redding nur auf Platz 10.

Runde 6: Rea kann die Yamaha-Piloten nicht abschütteln, Lowes kommt besser in Fahrt und holt zum Trio an der Spitze auf. Sturz Pinsach.

Runde 7: Sturz Gerloff – Lowes rückt auf Platz 3 vor.

Runde 8: Rea und Baz 2,4 sec vor Lowes und 6,2 vor van der Mark und Davies. Redding Neunter.

Runde 9: Schnellste Rennrunde Rea in 1:48,787 min.

Runde 10: Haslam schnappt sich Platz 6 von Razgatlioglu, auch Rinaldi (8.) holt zum Türken auf.

Runde 11: Rea und Baz fahren identische Rundenzeiten – Baz sorgt in 1:48,666 min für die schnellste Rennrunde. Haslam (6.) kann Razgatlioglu und Rinaldi nicht abschütteln. Redding weiter einsam auf der neunten Position.

Runde 13: Rea in 1:48,274 min wieder schneller – aber nur 0,6 sec vor Baz. Einziger Positionskampf im Feld zwischen Haslam und Ratgatlioglu.

Runde 14: Rea und Baz überrunden Takahashi. Van der Mark wirft Platz 4 weg, der Niederländer reiht sich als Zehnter wieder ein.

Runde 15: Redding (7.) schnappt sich Rinaldi (8.).

Runde 16: Rea 1,8 sec vor Baz.

Runde 17: Nur Rea fährt noch 1:48 min und führt 2,5 sec vor Baz und 7,5 vor Lowes.

Runde 18: Rea verliert 0,7 sec auf Baz! Razgatlioglu, Haslam und Redding kämpfen um Platz 5.

Runde 20: Rea 3 sec vor Baz und 8,8 sec vor Lowes. 4. Davies, Haslam schnappt sich Platz 5 von Razgatlioglu.

Letzte Runde: Rea gewinnt xx sec vor Baz. 3. Lowes. Haslam stürzt.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 38:13,222 min 2. Loris Baz Yamaha + 3,342 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,707 4. Chaz Davies Ducati + 14,045 5. Scott Redding Ducati + 16,427 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,976 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,253 8. Xavi Fores Kawasaki + 27,173 9. Michael van der Mark Yamaha + 28,706 10. Leandro Mercado Ducati + 32,034 11. Federico Caricasulo Yamaha + 37,928 12. Alvaro Bautista Honda + 46,009 13. Sylvain Barrier Ducati + 46,371 14. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 15. Xavier Pinsach Kawasaki > 1 min 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Garrett Gerloff Yamaha Out Tom Sykes BMW Out Eugene Laverty BMW