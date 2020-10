Alex Lowes (Kawasaki): Erstes Podium seit Australien

Startplatz 4 in der Superpole und im ersten Superbike-Lauf als Dritter auf dem Podium – Kawasaki-Pilot Alex Lowes macht in Magny-Cours im Regen eine gute Figur.

Auf eine solche Reaktion von Alex Lowes hat man bei Kawasaki lange gewartet, genauer gesagt seit dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island. Damals reiste der Engländer im Februar mit einem Laufsieg und einem Podestplatz als WM-Leader aus Australien ab, verpasste die Top-3 seitdem aber zum Teil deutlich.

Dass der 30-Jährige ausgerechnet bei den widrigen Verhältnissen in Magny-Cours wieder aufs Podium fährt, ist überraschend. Lowes überzeugte aber bereits am Freitag als Fünfter und als Vierter in der Superpole.



«Im ersten Teil des Rennens habe ich mich ziemlich gut gefühlt. In der zweiten Rennhälfte drohte mir aber das Vorderrad auf der Bremse ständig wegzurutschen – das war kein schönes Gefühl», erzählte der Kawasaki-Pilot nach dem Rennen. «Ich hatte aber einen gewissen Vorsprung zu den Jungs hinter mir, deshalb habe ich die Situation bis zum Ende kontrolliert.»

Lowes hofft, am Sonntag ein weiteres Highlight setzen zu können.



«Ich glaube, wir können uns noch ein wenig steigern. Für heute bin ich aber glücklich, dass ich es bei solchen Bedingungen wieder aufs Podium geschafft habe», sagte Lowes erleichtert. «Ich bin hier schon häufig im Regen gefahren, durch den neuen Asphalt ist es aber wie eine neue Strecke. Alle Bremspunkte und andere Referenzen von früher konnte man vergessen.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 38:13,222 min 2. Loris Baz Yamaha + 3,342 sec 3. Alex Lowes Kawasaki + 9,707 4. Chaz Davies Ducati + 14,045 5. Scott Redding Ducati + 16,427 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 16,976 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,253 8. Xavi Fores Kawasaki + 27,173 9. Michael van der Mark Yamaha + 28,706 10. Leandro Mercado Ducati + 32,034 11. Federico Caricasulo Yamaha + 37,928 12. Alvaro Bautista Honda + 46,009 13. Sylvain Barrier Ducati + 46,371 14. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 15. Xavier Pinsach Kawasaki > 1 min 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Leon Haslam Honda Out Garrett Gerloff Yamaha Out Tom Sykes BMW Out Eugene Laverty BMW