Alvaro Bautista: Die Gründe für seine Regen-Blamage

46 Sekunden verlor Alvaro Bautista in den beiden Hauptrennen der Superbike-WM in Magny-Cours auf den Sieger. SPEEDWEEK.com erklärte der Spanier, weshalb er mit der Honda derartig scheiterte.

Alvaro Bautista hat 16 Rennen in der Superbike-WM gewonnen und stand 2019 insgesamt 24 Mal auf dem Podium. Dies alles erreichte er auf der Ducati Panigale V4R.



Auf der noch sehr jungen und unterentwickelten neuen Honda schaut die Welt anders aus, vor allem im Regen. An der Fireblade liegt es nicht alleine, wie Teamkollege Leon Haslam im ersten Rennen mit gutem Speed bewies. Der Engländer stürzte aber in der letzten Runde auf Platz 5 liegend.

Bautista verlor auf die Spitze:



1. Freies Training: +7,515 sec

2. Freies Training: +3,900 sec

3. Freies Training: +7,996 sec



Warm-up: +3,814 sec



Schnellste Runde 1. Lauf: +1,691 sec



Schnellste Runde Sprintrennen: +2,285 sec



Schnellste Runde 2. Lauf: +1,814 sec

«Ich kann nicht erklären, weshalb Leon so viel schneller war als ich, geschweige denn die Spitze», gab Bautista beim Treffen mit SPEEDWEEK.com zu. «Da ist kein Gefühl fürs Hinterrad, als würde ich auf Eis fahren. Wir haben etwas mit der Elektronik experimentiert, damit kannst du die Rückmeldungen aber nicht deutlich verbessern. Eventuell ist mein geringes Gewicht ein Nachteil, Leon ist um die 15 Kilogramm schwerer als ich. Wenn du dich am Limit bewegst, sorgen 15 kg zusätzlich vielleicht für eine Verbesserung. Was ich immer sage über mein Gewicht: Manchmal ist es ein Vorteil, manchmal ein Nachteil. Aber das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Wir müssen dafür sorgen, dass ich ein gutes Gefühl auf dem Motorrad bekomme. Regen und dazu kalt war neu für uns und wir gerieten in Schwierigkeiten. Selbst als ich meine Rundenzeiten in den Rennen verbessern konnte, lag ich 1,5 oder 2 sec hinter dem Führenden, das ist zu viel.»

Hast du in deiner MotoGP-Zeit Regenrennen gemocht? «Da war es wie jetzt», bemerkte Bautista. «War es warm und es regnete, dann war ich schnell. War es kalt, strauchelte ich. Hast du den Sturz von Leon im ersten Rennen gesehen, als ihm einfach das Hinterrad wegrutschte, obwohl er nicht mal am Gas war? So fühlte ich mich in jeder Kurve. Also fuhr ich lieber 1 sec langsamer.»

Mangelt es der Honda an mechanischem Grip? «Ich bin mir nicht sicher», grübelte der Vizeweltmeister. «Wir haben das Bike tiefer gelegt und die Balance verändert, um mehr Gewicht aufs Hinterrad zu bekommen, dadurch hat sich aber nicht viel geändert. Im Trockenen haben wir zwar kein Problem mit dem mechanischen Grip, der Hinterradgrip dürfte aber mehr sein. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Schwierigkeiten mit nachlassendem Grip mehr werden.»

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Scott Redding Ducati 37:54,626 min 2. Loris Baz Yamaha + 2,551 sec 3. Chaz Davies Ducati + 3,648 4. Jonathan Rea Kawasaki + 4,261 5. Michael van der Mark Yamaha + 7,409 6. Michael Rinaldi Ducati + 16,505 7. Alex Lowes Kawasaki + 19,409 8. Garrett Gerloff Yamaha + 21,612 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 27,621 10. Tom Sykes BMW + 28,079 11. Federico Caricasulo Yamaha + 32,422 12. Sylvain Barrier Ducati + 41,498 13. Leon Haslam Honda + 42,450 14. Eugene Laverty BMW + 45,588 15. Alvaro Bautista Honda + 46,318 16. Samuele Cavalieri Ducati > 1 min 17. Valentin Debise Kawasaki > 1 min 18. Takumi Takahashi Honda > 1 min Out Xavi Fores Kawasaki Out Xavier Pinsach Kawasaki Out Leandro Mercado Ducati