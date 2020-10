Magny-Cours, Superpole-Race: BMW größter Verlierer

Auch im Superpole-Race gab es für die BMW-Piloten nichts zu gewinnen. Während Jonathan Rea (Kawasaki) einen weiteren Sieg einfuhr, kamen Eugene Laverty und Tom Sykes außerhalb der Punkteränge ins Ziel.

Seit 2019 gibt es in der Superbike-WM das spannende Superpole-Race über nur 10 Runden. Der Name kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Superbike-Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten bis zu 12 WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechend der Superpole vom Samstag.



Das Wetter meint es am Sonntag nicht besser mit den Superbike-Piloten. Der Himmel bedrohlich grau, Regen, die Strecke entsprechend nass und kühle Temperaturen von 11 Grad Luft- und 11 Grad Celsius Asphalttemperatur waren die unangenehmen Fakten bei Rennstart um 11 Uhr.



Pirelli entwickelte für das Sprintrennen den Hinterreifen SCX, der von der Performance und Haltbarkeit zwischen dem klassischen Qualifyer- und Rennreifen liegt und pro Runde etwa 0,4 sec bringt. Angesichts der Bedingungen setzten aber alle Piloten auf einen für niedrige Temperaturen entwickelten Regenreifen.

Wie im ersten Lauf gingen die BMW-Piloten Eugene Laverty und Tom Sykes von den beiden vorderen Startplätzen ins Rennen. Die erste Startreihe komplettiert Lauf-1-Sieger Jonathan Rea (Kawasaki). Die beste Yamaha stellte GRT-Pilot Garrett Gerloff auf Startplatz 5, die beste Ducati Go Eleven-Ass Michael Rinaldi auf die siebte Position und die beste Honda folgt mit Leon Haslam auf Startplatz 11.



An der Spitze dominierte erneut Jonathan Rea, der mit schnellen Rundenzeiten jegliche Attacken seines Kawasaki-Teamkollegen und Alex Lowes und Yamaha-Pilot Michael van der Mark unterband, abschütteln konnte der Rekordweltmeister seine Verfolger aber erst in den letzten Runden. Auf dem Podium stehen Rea als Sieger, Lowes als Zweiter. In der letzten Runde lieferten sich van der Mark und Scott Redding (Ducati) einen sehenswerten Kamplf um Platz 3, den der Niederländer für sich entschied.

BMW kam im Sprintrennen ordentlich unter die Räder. Im Getümmel der ersten Runde verloren Laverty und Sykes zunächst einige Positionen, im Verlauf des Rennens fielen die beiden immer weiter zurück. Während Laverty auf Platz 15 ins Ziel kam, steuerte Sykes die Box an, setzte das Rennen aber fort und wurde Letzter.



Die beste Honda brachte Leon Haslam auf der elften Position ins Ziel – zeitweise fuhr auf Platz 8, doch allein in der letzten Runde verlor der Engländer zwei Positionen.

So lief das Rennen

Start: Rea vor Laverty und Lowes, dann Sykes, Gerloff unf van der Mark. Die ersten Kurven sind turbulent, die Positionen wechseln ständig.

Runde 1: Rea 0,6 sec vor Lowes, van der Mark, Sykes, Redding und Baz. Haslam auf 12.

Runde 2: Rea, Lowes und van der Mark setzen sich um 2,5 sec ab. Sykes (9.) verliert viele Plätze.

Runde 3: Schnellste Rennrunde Rea in 1:47,913 min. Redding (4.) führt die Verfolger an. Baz (5.) vorbei an Davies (6.). Sykes nur noch Zehnter vor Haslam.

Runde 4: Rea 0,5 sec vor Lowes und 1,9 sec vor van der Mark. Redding (4.) bereits 3,2 sec zurück. Haslam (10.) und Mercado (11.) vorbei an Sykes (12.).

Runde 5: Die Top-3 mit nahezu identischen Zeiten. Sykes (13.) fällt weiter zurück.

Runde 6: Rea schnellste Rennrunde in 1:47,868 min. Baz (5.) kassiert Davies (6.). Sturz Caricasulo.

Runde 7: Rea 0,8 sec vor Lowes und 2,6 vor van der Mark. Davies holt sich Platz 5 von Baz zurück. Haslam auf Platz 9.Sykes in der Box.

Runde 8: Schnellste Rennrunde Rea in 1:47,594 min – jetzt 1,4 sec vor Lowes.

Runde 9: Die Top-2-Plätze sind bezogen. Redding (4.) holt zu van der Mark auf.

Letzte Runde: Rea gewinnt 2,3 sec vor Lowes. Van der Mark rettet knapp vor Redding Platz 3 ins Ziel. Haslam verliert in der letzten Runde zwei Plätze und wird Elfter.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Jonathan Rea Kawasaki 18:01,545 min 2. Alex Lowes Kawasaki + 2,387 sec 3. Michael van der Mark Yamaha + 3,206 4. Scott Redding Ducati + 3,348 5. Chaz Davies Ducati + 7,042 6. Loris Baz Yamaha + 8,555 7. Michael Rinaldi Ducati + 11,164 8. Garrett Gerloff Yamaha + 12,628 9. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 19,836 10. Leandro Mercado Ducati + 20,341 11. Leon Haslam Honda + 20,455 12. Xavi Fores Kawasaki + 26,570 13. Sylvain Barrier Ducati + 27,360 14. Alvaro Bautista Honda + 29,826 15. Eugene Laverty BMW + 31,213 16. Valentin Debise Kawasaki + 32,239 17. Samuele Cavalieri Ducati + 41,527 18. Xavier Pinsach Kawasaki + 50,504 19. Takumi Takahashi Honda + 57,837 20. Tom Sykes BMW + 1 Runde Out Federico Caricasulo Yamaha