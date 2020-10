Puccetti Kawasaki bestätigt Mahias für SBK-WM 2021

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wussten es bereits seit letzter Woche, vor wenigen Minuten folgte die offizielle Bestätigung: Puccetti Kawasaki wird in der Superbike-WM 2021 mit Lucas Mahias antreten.

Dass Puccetti Kawasaki in der kommenden Saison nicht mit Xavi Fores weitermachen würde, stand bereits seit Anfang September fest. Teamchef Manuel Puccetti sagte damals, dass der Platz des Spaniers entweder an Lucas Mahias, Eugene Laverty oder Chaz Davies gehen wird.



In den letzten Wochen fielen die Würfel zu Gunsten des Franzosen, dessen Aufstieg am Rennwochenende in Magny-Cours verkündet werden sollte. Passend dazu gewann Mahias sein Heimrennen in souveräner Art und Weise.

Die Bestätigung kam vor wenigen Minuten.



«Ich freue mich sehr, an der Superbike-WM 2021 teilzunehmen. Das war immer mein Ziel und es ist absolut fantastisch, dass ich mit Kawasaki und Puccetti Racing aufsteigen werde», sagte der 31-Jährige. «Ich weiß, dass die ZX-10RR ein sehr starkes und wettbewerbsfähiges Motorrad ist. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Motorrad zu sitzen.»



«Ich hatte zwei Ziele in meiner Karriere: die Supersport- und die Superbike-WM zu gewinnen. Das erste habe ich geschafft, also werde ich jetzt versuchen, auch das zweite Ziel zu erreichen», sagte Mahias weiter. «Die Meisterschaft ist hochkarätig, aber ich habe ein großartiges Team und ein konkurrenzfähiges Bike auf meiner Seite.»



Mahias hat in der Supersport-WM seit 2014 bislang 60 Rennen bestritten, von denen er 28 auf dem Podium beendete und achtmal gewann. 2017 wurde Mahias auf Yamaha Weltmeister und im Jahr darauf hinter Sandro Cortese Vize.

Von Mahias wird viel erwartet. Die Weltmeisterschaft 2019 beendete das italienische Team als beste Privatiers mit Toprak Razgatlioglu auf dem fünften Gesamtrang. Sein Nachfolger Xavi Fores gelangen in diesem Jahr aber erst zwei achte Plätze als beste Ergebnisse.



«Ich bin überzeugt, dass Mahias ein echtes Talent ist und dazu ein solider und motivierter Fahrer ist. Die Superbike-WM war schon immer sein Traum und ich bin sicher, dass er maximale Anstrengungen unternehmen wird, um die besten Ergebnisse zu erzielen», kommentierte Puccetti. «Das Team wird alles daran setzen, um ihn zu helfen. Er wird keinen Druck von uns bekommen.»