Honda: Estoril-Streckenkenntnisse nutzten nichts

Obwohl beide Honda-Piloten die Rennstrecke in Estoril aus früheren Zeiten kennen, schaffte es nur Leon Haslam am ersten Trainingstag der Superbike-W 2020 in die Top-10. Álvaro Bautista stürzte im FP2.

Nur 1988 und 1993 gastierte Estoril in der Superbike-Weltmeisterschaft, nach 26 Jahren Pause findet auf der portugiesischen Piste an diesem Wochenende das Finale der Saison 2020 statt.

Von den heutigen Piloten war damals keiner dabei, doch die Honda-Piloten kennen die Strecke aus ihrer Zeit im GP-Sport. Leon Haslam eroberte 2002 in Estoril als Siebter sein bestes Ergebnis in 250-ccm-Kategorie. Den ersten Trainingstag der Superbike-WM beendete der 37-Jährige als Zehnter. In 1:37,883 min büßte der Engländer fast eine Sekunde auf die Bestzeit von Scott Redding (Ducati) ein.



«Am Nachmittag lief es besser», hielt Haslam fest. «Wir haben kleine Schritte mit der Elektronik gemacht und mit einem anderen Reifen gearbeitet, Die weichere Option halt ich für effektiver. Wir sind nicht so weit von dem entfernt, wo wir sein müssen. In den ersten Sektoren verlieren wir nur eine Zehntelsekunde, aber wir verlieren Zeit in den letzten Sektoren. Das müssen wir analysieren und prüfen, wie wir uns dort verbessern können.»

Als Elfter mit 1,028 sec Rückstand war Teamkollege Álvaro Bautista nur unwesentlich langsamer als Haslam. Das zweite Training war für den Spanier nach einem Sturz zehn Minuten vor dem Ende vorzeitig beendet. Die CBR1000RR-R wurde beim Crash nachhaltig zerstört. Bautista fuhr in Estoril zuletzt 2012 in der MotoGP.



«Am Vormittag hatten wir Probleme mit dem Grip hinten. Nachdem wir verschiedene Lösungen versucht hatten, haben wir uns ein wenig verbessert – aber nicht genug», knurrte der 35-Jährige. «Am Nachmittag machten wir mit der Elektronik einen Schritt nach vorne. Wir haben den SC0 Pirelli-Reifen auch fast die gesamte zweite Sitzung lang verwendet. Das ist normalerweise nicht mein Favorit, aber ich habe mich nicht schlecht gefühlt.»



Und der Sturz? «Für den letzten Versuch nahm ich den SCX, mit dem ich mich normalerweise besser fühle», berichtete Bautista. «Tatsächlich fuhr ich eine gute Runde, stürzte dann aber im dritten Sektor. Ich denke, ich hätte mich um ein paar Zehntelsekunde verbessern können. Insgesamt war es kein schlechter Tag. Wir werden versuchen, alle gesammelten Informationen zu nutzen, um uns morgen weiter zu verbessern.»