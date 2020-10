Alvaro Bautista stürzt lieber, als hinterherzufahren

Honda-Werksass Alvaro Bautista hatte im ersten Superbike-Rennen in Estoril die Pace für die Top-5. Doch wieder einmal riskierte der Spanier zu viel und versenkte die Fireblade im Kiesbett.

In der Startaufstellung nahm Alvaro Bautista Platz 8 ein, nach der ersten Runde war der Spanier nur noch Zwölfter. Anschließend pflügte er durchs Feld, zur Rennmitte lag er auf Rang 5. In der 18. von 21 Runden rutschte der Vizeweltmeister von 2019 einmal mehr aus.

«Körperlich geht es mir gut, aber ich bin sehr wütend», meinte der Spanier beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Je mehr wir uns verbessern, desto näher kommen wir mit der Abstimmung dem Limit. Vor allem mit der Elektronik. Jedes Mal, wenn ich auf die Strecke fahre, muss ich mir neue Anhaltspunkte suchen. Im ersten Rennen konnten wir mit der Motorbremse einige Fortschritte erzielen und ich fühlte mich besser. So erforschte ich die neuen Grenzen und kam mit den Umständen klar. Als ich alleine fuhr, gelangen mir konstante Rundenzeiten auf dem Level der Spitze. Mit neuen Reifen fand ich ein gutes Limit, dann ließen die Reifen nach und ich stürzte.»

«Unser Ziel kann nicht sein, um fünfte Plätze zu kämpfen», ärgerte sich der 16-fache Laufsieger. «Wir wollen aufs Podium und um Siege kämpfen. Aber die Top-5 sind aktuell unser Limit. Sie wären möglich gewesen – aber ich stürzte.»

Dein Hauptproblem ist also weiterhin, dass du in jeder Runde und jeder Kurve am Limit fahren musst, um auf diese guten Rundenzeiten zu kommen? «Exakt», pflichte der 34-Jährige bei. «Klar könnte ich langsamer fahren. Aber im Rennen fühlte ich mich auf einmal besser, als im Rest des Wochenendes. Also habe ich gepusht. Wenn ich mir jetzt das Ergebnis anschaue, wäre es besser gewesen, etwas langsamer zu fahren und das Rennen zu beenden. In dem Moment fühlte ich mich aber ganz gut – und stürzte.»

Teamkollege Leon Haslam erbte den fünften Platz und sorgte damit für sein zweitbestes Saisonergebnis. In der Gesamtwertung liegen Haslam und Bautista mit 102 und 99 Punkten auf den Plätzen 9 und 10.

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:13,229 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,039 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 4,220 4. Jonathan Rea Kawasaki + 9,645 5. Leon Haslam Honda + 15,732 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,926 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,205 8. Xavi Fores Kawasaki + 17,842 9. Loris Baz Yamaha + 18,035 10. Tom Sykes BMW + 18,404 11. Jonas Folger Yamaha + 20,834 12. Eugene Laverty BMW + 30,026 13. Leandro Mercado Ducati + 31,886 14. Takumi Takahashi Honda + 47,164 15. Eric Granado Honda + 48,801 16. Sheridan Morais Kawasaki + 56,970 Out Alvaro Bautista Honda

Out Loris Cresson Kawasaki

Out Federico Caricasulo Yamaha

Out Michael van der Mark Yamaha

Out Scott Redding Ducati

Out Matteo Ferrari Ducati