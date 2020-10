Jonas Folger (11.): «Wir müssen Yamaha vertrauen»

Von 11 gestartet und als Elfter im Ziel – Wildcard-Pilot Jonas Folger hatte sich für den ersten Superbike-Lauf in Estoril mehr erhofft. Nun hofft der Bonovo action by MGM-Pilot auf Hilfe von Yamaha.

Am Freitag fuhr Jonas Folger konstant in den Top-8, in der Superpole reichte es für den 27-Jährigen aber nur zu Startplatz 11 – als er mit dem Qualifyer auf einer schnellen Runde war, leistete sich der ehemalige MotoGP-Pilot einen Verbremser. «Auf jeden Fall ist Startplatz 11 um Welten besser als in Barcelona, wir haben auch mehr Speed. Ich will stärker abschneiden – alles besser als Platz 9 ist gut und würde mich freuen», sagte Folger optimistisch.

Doch der erste Superbike-Lauf in Estoril verlief ebenso harzig. Als 13. nach Runde 1 trat der Yamaha-Pilot auf der Stelle und kam nach 21 Runden mit 20 sec Rückstand als Elfter ins Ziel – immerhin nur 2 sec hinter Markenkollege Loris Baz (9./Ten Kate), der in dieser Saison bereits viermal auf dem Podium stand.



«So hatte ich das mir nicht vorgestellt. Der Start war nicht optimal», sagte Folger im Gespräch mit SPEEDWEEK.com kritisch. «Zeitweise war ich nur vier Sekunden von den Top-5 entfernt. Vor mir ging es total eng zu, ich war aber nicht ganz bei der Musik. Ich konnte zwar identische Zeiten fahren, schaffte es aber nie, in die Gruppe hinein zu fahren.»

Was war das Problem? «Ich kämpfte mit dem Grip, das müssen wir jetzt analysieren. Deshalb habe ich an vielen Stellen viel Zeit auf meine Gegner verloren. Ich habe alles versucht und habe früh ins schwächste Mapping geschaltet, es baute sich aber nie Grip auf», schilderte Folger. «Ich hoffe wir kriegen die Daten von den anderen Yamaha-Piloten, damit wir das vergleichen können, wo der Unterschied liegt. Ohne den Einblick in die Daten wird es schwierig, für Sonntag Verbesserungen zu finden.»



Welche Daten erhaltet ihr von Yamaha – von welchem Fahrer? «Darauf haben wir keinen Einfluss. Da müssen wir Yamaha vertrauen, dass wir die richtigen Daten bekommen.»

Ergebnis Superbike-WM, Estoril, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 34:13,229 min 2. Chaz Davies Ducati + 3,039 sec 3. Garrett Gerloff Yamaha + 4,220 4. Jonathan Rea Kawasaki + 9,645 5. Leon Haslam Honda + 15,732 6. Alex Lowes Kawasaki + 15,926 7. Michael Rinaldi Ducati + 16,205 8. Xavi Fores Kawasaki + 17,842 9. Loris Baz Yamaha + 18,035 10. Tom Sykes BMW + 18,404 11. Jonas Folger Yamaha + 20,834 12. Eugene Laverty BMW + 30,026 13. Leandro Mercado Ducati + 31,886 14. Takumi Takahashi Honda + 47,164 15. Eric Granado Honda + 48,801 16. Sheridan Morais Kawasaki + 56,970 Out Alvaro Bautista Honda

Out Loris Cresson Kawasaki

Out Federico Caricasulo Yamaha

Out Michael van der Mark Yamaha

Out Scott Redding Ducati

Out Matteo Ferrari Ducati