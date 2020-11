SBK-WM 2021: Deutsches Dream-Team wird Wirklichkeit

In der Superbike-WM 2021 werden wir bis zu 24 Fixstarter sehen, drei kommen aus der Supersport-Klasse. Während die Zukunft von Sandro Cortese unsicher ist, bereitet sich Jonas Folger auf eine neue Karriere vor.

Weltmeister Kawasaki macht im Werksteam mit Jonathan Rea und Alex Lowes weiter. Puccetti befördert Supersport-Vizeweltmeister Lucas Mahias ins Superbike-Team, Orelac hat den Spanier Isaac Vinales aus der 600er-Klasse verpflichtet.



Pedercini bleibt voraussichtlich Hauptsponsor Outdo Batterien erhalten, der Belgier Loris Cresson soll als Nummer 2 antreten. Das Team würde gerne mit Sandro Cortese als Nummer 1 weitermachen, der Schwabe konzentriert sich aktuell aber auf seine Rehabilitation und will noch keine Entscheidung bezüglich seiner sportlichen Zukunft treffen.

Ducati hat im Aruba-Werksteam Chaz Davies gegen den neun Jahre jüngeren Michael Rinaldi getauscht, der an der Seite von Vizeweltmeister Scott Redding fahren wird.



Bei den vier Kundenteams herrscht noch wenig Klarheit. Motocorsa hat Axel Bassani in Estoril testen lassen, der Italiener ist zuversichtlich, 2021 eine Ducati Panigale V4R zu pilotieren. Brixx will mit Sylvain Barrier weitermachen.



Go Eleven hofft, dass Ducati, Sponsor Aruba und Feel Racing einen Weg finden, Davies auf einer dritten Werks-Panigale in ihrem Team starten zu lassen.



Sollte das nicht klappen, ist die Liste der interessierten Fahrer am Platz bei Go Eleven ebenso lang wie bei Barni. Sie reicht von Eugene Laverty, Randy Krummenacher, Sandro Cortese und Samuele Cavalieri bis Tito Rabat, um nur die aussichtsreichsten Kandidaten zu nennen.

Honda macht im Werksteam mit Alvaro Bautista und Leon Haslam weiter; Midori Moriwaki möchte in ihrem Team MIE Racing wie beim Saisonfinale in Estoril mit zwei statt einem Fahrer antreten.

BMW hat den Vertrag mit Tom Sykes für ein drittes Jahr verlängert, der Engländer bekommt Michael van der Mark als neuen Teamkollegen, der Eugene Laverty ersetzt.



Das Team Bonovo action by MGM wird in den kommenden Tagen einen Vertrag mit BMW unterschreiben und IDM-Champion Jonas Folger zum Einsatz bringen. Damit sehen wir zum ersten Mal in der Geschichte der 1988 etablierten Superbike-WM einen deutschen Fahrer in einem deutschen Team auf einem deutschen Motorrad.



Ein italienischer Investor plant ein zweites BMW-Satelliten-Team, in welchem Laverty eine vierte M1000RR fahren könnte. Dem Vernehmen nach handelt es sich um die Firma Global Service Solutions, die bereits im Pedercini-Team und bei MV Agusta in der Supersport-WM warb.

Toprak Razgatlioglu ist die Nummer 1 im Yamaha-Werksteam und hat 2021 Supersport-Weltmeister Andrea Locatelli an seiner Seite.



Das Satelliten-Team von Mirko Giansanti (GRT) hat mit dem Texaner Garrett Gerloff verlängert und bringt den Japaner Kohta Nozane statt Caricasulo. Der Italiener hat bei GMT94 für die Supersport-WM unterschrieben, in welcher er 2019 bereits Vizeweltmeister war.



Bei Ten Kate ist das Budget für 2021 noch nicht gesichert. Machen die Niederländer in der Superbike-WM weiter, steht ihr diesjähriger Fahrer Loris Baz oben auf der Wunschliste. Auch Davies wäre interessant.



Teams und Fahrer für die Superbike-WM 2021:



Honda: Alvaro Bautista (E), Leon Haslam (GB)



MIE Honda: Takahashi? Granado? Torres? Rabat? Mercado?



BMW: Tom Sykes (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo MGM BMW: Jonas Folger (D)



GSS BMW?: Laverty? Davies?



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Garrett Gerloff (USA), Kohta Nozane (J)



Ten Kate Yamaha?: Baz? Davies?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Puccetti Kawasaki: Lucas Mahias (F)



Orelac Kawasaki: Isaac Vinales (E)



Outdo Kawasaki TPR: Cresson? Ramos?



Aruba.it Ducati: Scott Redding (GB), Michael Rinaldi (I)



Go Eleven Ducati: Davies? Rabat? Laverty? Baz?



Motocorsa Ducati: Bassani? Krummenacher?



Brixx Ducati: Barrier?



Barni Ducati: Rabat? Cortese? Laverty? Cavalieri? Krummenacher?



Fett = bestätigt